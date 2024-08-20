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  4. Hadise ile anılıyordu! Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş'un partisinde... Yeniden evlenme iddiası

Hadise ile anılıyordu! Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş'un partisinde... Yeniden evlenme iddiası

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.08.2024 07:12
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nihan Akkuş'un 17 yıllık evlilikleri kısa süre önce bitmişti. Okan Buruk boşandığı eşinin doğum günündeydi. İddialara göre ikili barıştı ve yeniden evlenecek.

Hadise ile anılıyordu! Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş'un partisinde... Yeniden evlenme iddiası

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adı geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Hadise'yle anılıyordu. İddialar sorulunca sessiz kalan Okan Buruk kısa süre önce boşanmıştı.

Okan Buruk ile eşi Nihan Akkuş, 2007 yılında dünyaevine girmiş, 2009'da Ali Yiğit adını verdikleri oğullarının doğumu ile anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Özel hayatlarını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz şubat ayında sürpriz şekilde evliliklerine nokta koymuştu.

17 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan boşanan Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş'un doğum gününe katıldı. Eski eşiyle samimi halleri dikkat çeken Buruk hakkında yeni iddia gündeme geldi.

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Okan Buruk 6 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Akkuş'la yeniden mi evleneceği iddia edildi.

Ekran Alıntısı

HADİSE İLE PARTİDE SOHBET

Futboldaki başarılarıyla adından söz ettiren Okan Buruk'un ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide baş başa sohbet etmesinin, aşk haberlerinin çıkmasına sebep olduğu iddia edilmişti.

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Okan Buruk
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