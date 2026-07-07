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Daha 17'nin Şebnem'i Nesrin Cavadzade bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Bakan bir daha baktı

Şimdilerde Daha 17 dizisinde hayat verdiği Şebnem karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade bikinili pozlarıyla beğeni topladı. Ünlü ismin peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Daha 17'nin Şebnem'i Nesrin Cavadzade bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin ilgiyle izlenen yeni dizisi Daha 17'de canlandırdığı Şebnem karakteriyle adından söz ettiren Nesrin Cavadzade tatil pozlarıyla beğeni topladı.

Dizi çekimi için Bodrum'da olan ünlü isim siyah minik bikinisiyle peş peşe pozlar verdi.

Daha 17 nin Şebnem i Nesrin Cavadzade bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Bakan bir daha baktı 1

Deniz, kum ve güneşin keyfini süren Nesrin Cavadzade bu haliyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Daha 17 nin Şebnem i Nesrin Cavadzade bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Bakan bir daha baktı 2

Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Kadir Taner Uçar ile 4 Mayıs'ta Bodrum'da düzenlenen sürpriz bir nikâh töreniyle dünyaevine girmişti.

Daha 17 nin Şebnem i Nesrin Cavadzade bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Bakan bir daha baktı 3

Cavadzade, "Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum'da nikah kıydık. İlişkimizin altıncı ayında teklif aldım. Önce nikâh yaptık, düğünümüz ise sonra olacak" açıklamasını yapmıştı.

Daha 17 nin Şebnem i Nesrin Cavadzade bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Bakan bir daha baktı 4

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
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