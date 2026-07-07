Daha 17'nin Şebnem'i Nesrin Cavadzade bikinisini giyip fiziğini sergiledi! Bakan bir daha baktı

Kanal D'nin ilgiyle izlenen yeni dizisi Daha 17'de canlandırdığı Şebnem karakteriyle adından söz ettiren Nesrin Cavadzade tatil pozlarıyla beğeni topladı.

Dizi çekimi için Bodrum'da olan ünlü isim siyah minik bikinisiyle peş peşe pozlar verdi.

Deniz, kum ve güneşin keyfini süren Nesrin Cavadzade bu haliyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Kadir Taner Uçar ile 4 Mayıs'ta Bodrum'da düzenlenen sürpriz bir nikâh töreniyle dünyaevine girmişti.

Cavadzade, "Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum'da nikah kıydık. İlişkimizin altıncı ayında teklif aldım. Önce nikâh yaptık, düğünümüz ise sonra olacak" açıklamasını yapmıştı.