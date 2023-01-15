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  4. Hadise minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle yere çökünce... Yorum yağdı

Hadise minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle yere çökünce... Yorum yağdı

15.01.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı şekilde boşanan Hadise sosyal medyayı sallayan pozlarına devam ediyor. Derin göğüs dekoltesi ve minicik eteğiyle pozlarını paylaşan Hadise'yi görenler "Yakında üstsüz poz da gelir" yorumlarında bulundu.

Hadise minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle yere çökünce... Yorum yağdı

Son dönemde hem kalça dansı hem de iddialı sahne kıayfetleriyle adından söz ettiren şarkıcı Hadise paylaşımlarıyla olay oluyor.

Mehmet Dinçerler ile evliliğini bitirdiği günden beri nispet paylaşımları yaptığı konuşulan Hadise durmuyor.

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Olaylı boşanmanın ardından sahnelere hız kesmeden devam eden ve paraya para demediği konuşulan Hadise yine şov yaptı.

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Minicik eteği ve derin göğüs dekoltesiyle eğilerek poz veren Hadise'yi görenler "Yakında üstsüz poz da gelir", "Yaşlanma karşıtı", "Yaktın geçtin" yorumlarında bulundu.

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Hadise mehmet dinçer

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