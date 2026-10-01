Teşkilat 187. bölüm fragmanı: “Büyük savaşlar zorlu günler getirir"

TRT 1’in fenomen dizisi ‘Teşkilat’, yedinci sezonunda yine adından söz ettiriyor. Son bölümde, Ender’i kaçıran Haritacılar’ın ‘Öğretmen’ olarak tanıdığı kişinin Altay’ın kayınpederi Barlas Varay olduğu ortaya çıktı. Düşmanın ailesinin içine kadar uzandığından habersiz olan Altay ise oğlunu kurtarmak için çıktığı takasta bir başka darbeyle sarsıldı.

Teşkilat 187. bölüm fragmanı yeni bölüme sayıla günler kala yayınlandı. Reytingleri düşüşte sezona başlayan Teşkilat fragmanına "Bomba gibi", "Çok heyecanlı", "İlk sezonlar gibi oldu", "Bu sefer reyting artar", "Tutacak bu bölüm reyting" yorumları geldi.

AZRA’NIN KARARI ALTAY’I YIKTI

Altay, Ender’e kavuşmak için kripteksi teslim etmeye hazırlanırken Azra, cihazın sahte olduğunu söyledi. Haritacılar, Altay’ı oğlunu bir daha görememekle tehdit etti. Altay ise Azra’ya dönüp ‘Neden?’ diye sordu.



Altay’ın ihanet olarak gördüğü bu kararın ardında ne var? Yeni bölümde ortaya çıkacak gelişmeler, Altay’ın Azra’ya duyduğu öfkeyi değiştirebilecek mi?

BAHAR’IN SIKTIĞI KURŞUNUN ARDINDAN NE OLACAK?

Korkut ve Hamdi’yi silahlarının çalınmasından sorumlu tutan Yahya, Bahar’ı sınamak için Korkut’a ateş etmesini istedi. Bahar tetiği çekti; ancak bölüm sona erdi. 187. bölümde bu sınavın sonucu ortaya çıkacak ve hesaplaşma daha da sertleşecek.

Bir yanda Altay, Ender’i bulmaya çalışırken diğer tarafta da Yahya, Şahin’in yaptıklarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalacak.