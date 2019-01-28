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Hadise'nin 22 bin TL'lik O Ses Türkiye stili

zeynep.ok zeynep.ok
STİL MODA  | 28.01.2019 12:11 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve jüri üyesi Hadise, O Ses Türkiye yarışmasında giydiği transparan kıyafetiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu. Hadise, O Ses Türkiye finali için parasına kıydı.

Hadise'nin 22 bin TL'lik O Ses Türkiye stili

O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise'nin yarı finalde giydiği transparan kıyafet dikkat çekti.

Fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınlayan Hadise, stilinde dünyaca ünlü markalar Gucci, Dolce & Gabbana ve Alaia'yı tercih etti.

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33 yaşındaki Hadise'nin stilinin toplam değeri 22 bin TL'yi buluyor.

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Daha önce Fransa'da Louis Vuitton çantasının sahte olduğu iddiasıyla durdurulduğu ve çantasına el konulduğu iddia edilen Hadise'nin o dönem sevgilisi olan Sinan Akçıl, “Ona Louis Vuitton çantayı Nişantaşı’ndaki mağazasından yılbaşı hediyesi olarak ben aldım. Üzerine de isimlerimizin baş harflerini yazdırdım. Çanta orjinal, faturasını da gösteririm” demişti.

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Hadise Hadise stili Hadise O ses türkiye

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