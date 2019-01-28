Hadise'nin 22 bin TL'lik O Ses Türkiye stili

O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise'nin yarı finalde giydiği transparan kıyafet dikkat çekti.

Fotoğraflarını sosyal medyadan da yayınlayan Hadise, stilinde dünyaca ünlü markalar Gucci, Dolce & Gabbana ve Alaia'yı tercih etti.

33 yaşındaki Hadise'nin stilinin toplam değeri 22 bin TL'yi buluyor.

Daha önce Fransa'da Louis Vuitton çantasının sahte olduğu iddiasıyla durdurulduğu ve çantasına el konulduğu iddia edilen Hadise'nin o dönem sevgilisi olan Sinan Akçıl, “Ona Louis Vuitton çantayı Nişantaşı’ndaki mağazasından yılbaşı hediyesi olarak ben aldım. Üzerine de isimlerimizin baş harflerini yazdırdım. Çanta orjinal, faturasını da gösteririm” demişti.





