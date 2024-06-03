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Kerem Bürsin, Mert Yazıcıoğlu döndü Hadise kaldı! Bodrum tatilinden pozlarına yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.06.2024 09:11
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Sahne şovları ve tercih ettiği kostümlerle adından sıkça söz ettiren Hadise şimdi de son pozları ile gündeme geldi. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Bodrum'a gitmişti. Hadise burada Kerem Bürsin'in doğum günü partisine katıldı. Partide Tuba Büyüküstün, Mert Yazıcıoğlu, Hande Doğandemir gibi ünlü isimlerde yer aldı. Herkes dönerken Hadise Bodrum'da kalarak tatiline devam etti. Şarkıcının bikinili pozları sosyal medyada çok konuşuldu.

Kerem Bürsin, Mert Yazıcıoğlu döndü Hadise kaldı! Bodrum tatilinden pozlarına yorum yağdı

Hadise özel hayatı, cesur sahne kostümleri ve danslarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor.

Şarkıcı şimdi ise son paylaşımı ile gündeme geldi. Hadise geçtiğimiz günlerde Bodrum'a gitmişti.

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Bodrum’da yaz sezonunu açtığını duyuran Hadise, bikinili pozlarını aktif kullandığı sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcının yeni pozları sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcının bikinili pozlarına hayranları yorum yağdı.

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"HADİSE BENİM ARKADAŞIM"

Hadise'ye "Gündemin ayarları ile oynadın", "Ne gereksiz poz", "İşte yaz şimdi başladı", "Her hali ile güzel" gibi yorumlar yapıldı.

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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin Bodrum'da doğum gününü kutladı. Tuba Büyüküstün, Mert Yazıcıoğlu, Hande Doğandemir gibi ünlü isimlerin de katıldığı kutlamada şarkıcı Hadise de yer aldı.

Şarkıcının Kerem Bürsin'le pozu çok konuşulmuştu. İkilinin pozu aşk iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.

Bürsin, aşk iddiaları hakkında konuşmuş ve "Hadise benim arkadaşım. Yan yana olduk diye illa sevgili olacağız diye bir şey yok arkadaşlar" ifadelerini kullanmıştı.

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