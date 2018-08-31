MAGAZİN

Hadise'nin makyajsız dans videosu olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 00:51 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hadise, Instagram hesabından 2017 yılında çekilen bir dans videosunu paylaştı. Ünlü şarkıcının videodaki makyajsız hali ise olay oldu!

Hadise'nin makyajsız dans videosu olay oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabından 'Şampiyon' isimli klibinin prova görüntülerini paylaştı. Hadise'nin yeni paylaşımındaki makyajsız hali dikkat çekti.

Hayranları tarafından büyük ilgi gören Hadise'nin klibi kısa süre içerisinde 300 binden fazla tarafından izlendi.

"HADİSE VİDEOSUNDA HADİSE YOK"
Bazı sosyal medya kullanıcıları hadisenin videosunu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Hadise videosunda Hadise'yi göremiyorum' yorumunu yaparak Hadise'nin makyajsız halini eleştirdi. Bazı takipçileri ise Hadise'ye tam not verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise makyajsız şampiyon klip instagram

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