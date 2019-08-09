Hadise'nin yeni klibi 'Geliyorum Yanına' ne zaman yayınlanacak?

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Hadise, hayranlarının da desteğiyle yarattığı, yazın en iddialı şarkılarından biri olmaya aday şarkısı 'Geliyorum Yanına' ile 9 Ağustos Cuma günü tüm dijital müzik platformlarında yerini alacak. Şarkının söz ve müziği Gülşen’e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait.

HARBİYE KONSERİNDE GÖSTERİLECEK

Hadise’nin 'Geliyorum Yanına' şarkısının video klibi, daha önce 'My Body', 'Kahraman' ve 'Aşk Dediğin' videolarının da yönetmenliğini üstlenen Şenol Korkmaz tarafından 5 mekan’da 70 oyuncu, 2 kamera, 1 drone ile 32 saatte çekildi.

Klip Hadise’nin 10 Ağustos Cumartesi gerçekleşecek Harbiye konserinde ilk defa gösterildikten sonra, dijital platformlar ve TV’lerde yayınlanacak.

