Mynet Trend

Hadise'nin yeni klibi 'Geliyorum Yanına' ne zaman yayınlanacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 09.08.2019 02:23 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni şarkısı 'Geliyorum Yanına'nın klibi, ilk defa Harbiye konserinde gösterilecek.

Hadise'nin yeni klibi 'Geliyorum Yanına' ne zaman yayınlanacak?

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Hadise, hayranlarının da desteğiyle yarattığı, yazın en iddialı şarkılarından biri olmaya aday şarkısı 'Geliyorum Yanına' ile 9 Ağustos Cuma günü tüm dijital müzik platformlarında yerini alacak. Şarkının söz ve müziği Gülşen’e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu’na ait.

hadise2

HARBİYE KONSERİNDE GÖSTERİLECEK
Hadise’nin 'Geliyorum Yanına' şarkısının video klibi, daha önce 'My Body', 'Kahraman' ve 'Aşk Dediğin' videolarının da yönetmenliğini üstlenen Şenol Korkmaz tarafından 5 mekan’da 70 oyuncu, 2 kamera, 1 drone ile 32 saatte çekildi.

Klip Hadise’nin 10 Ağustos Cumartesi gerçekleşecek Harbiye konserinde ilk defa gösterildikten sonra, dijital platformlar ve TV’lerde yayınlanacak.

PARTNER Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı! Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı!
Saba Tümer'den şaşırtan paylaşım! 'Bu yaz esneyerek geçti'Saba Tümer'den şaşırtan paylaşım! 'Bu yaz esneyerek geçti'
Türkiye paylaşımı! Türk hayranları memnun olmadıTürkiye paylaşımı! Türk hayranları memnun olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise hadise geliyorum yanına

En Çok Okunan Trend Haberler

İnternetten tanıştı, cinsel ilişki anını kaydetti! İğrenç olay

İnternetten tanıştı, cinsel ilişki anını kaydetti! İğrenç olay

18 yaşındaki genç kız 'selfi' çekerken hayatını kaybetti

18 yaşındaki genç kız 'selfi' çekerken hayatını kaybetti

Kanlı infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kanlı infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

İBB devralmıştı! İSPARK'a verildi

İBB devralmıştı! İSPARK'a verildi

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

Kalça kısmını yırttığı eteğiyle dans etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Onur Büyüktopçu yeni programı için imaj değiştirdi!

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saba Tümer'den şaşırtan paylaşım! 'Bu yaz esneyerek geçti'

Saba Tümer'den şaşırtan paylaşım! 'Bu yaz esneyerek geçti'

Jennifer Lopez'den Türkiye paylaşımı

Türkiye paylaşımı! Türk hayranları memnun olmadı

Boşanacağı konuşulan Serdar Ortaç hastanelik oldu!

Boşanacağı konuşulan Serdar Ortaç hastanelik oldu!

Ebru Şallı yine boyuyla oynadı; dalga konusu oldu

Yine ayarını kaçırdı boyuyla oynadı! Dalga konusu oldu

Killa Hakan'dan Norm Ender'e sert yanıt

Killa Hakan'dan Norm Ender'e sert yanıt

Jennifer Lopez'i locadan izleyen Enis Arıkan'dan itiraf! 300 bin TL verdi mi?

JLO'yu locadan izleyen Enis Arıkan 300 bin TL verdi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.