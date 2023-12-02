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Hadise'nin yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

02.12.2023 09:23 | Son Güncelleme:
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Özel hayatı, sahne tarzı ve iddialı seçimleri ile sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ayna karşısında poz veren Hadise'nin yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Ünlü ismin son haline sosyal medyada yorum yağdı.

Güzelliği, şarkıları ve sahne performansı ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Hadise bu defa son pozlarıyla gündem oldu. Ayna karşısında poz veren ünlü ismin yüzündeki değişim dikkat çekti.

Hadise'nin '2024'e 30 gün kaldı' notu ile paylaştığı pozlarına yorum yağdı. Ünlü isme; 'Yüzüne ne oldu?', 'Estetik mi, zayıflık mı?', 'Makyajsız daha güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti.

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Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Ayrılık kararı ile günlerce konuşulan ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirdi.

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Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise her paylaşımıyla olay oluyor.

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Hadise ünlü şarkıcı
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