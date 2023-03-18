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Hadise normalleşme tartışmalarına son noktayı koydu! 'Hala içim yanıyor'

18.03.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Afet bölgesi için seferber olan Hadise de duyduğu üzüntüyü sosyal medyada üzerinden takipçileri ile paylaştı. 'Hala içim yanıyor' diyen ünlü şarkıcının sözleri yürek sızlattı.

Hadise normalleşme tartışmalarına son noktayı koydu! 'Hala içim yanıyor'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı deprem, 11 ili yerle bir etti. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Hadise, duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

24 Şubat'ta çektiği fotoğrafı Instagram sayfası üzerinden yayınlayan ünlü şarkıcı 'Hala içim yanıyor. Normale dönmek nedir? Bu cümle bana zor geliyor' sözleri ile normalleşme tartışmalarına da son noktayı koydu.

"BU FELAKET UNUTULMAMALI"

Hadise, "40 gün geçti depremden sonra… Bu fotoğrafı 24 Şubat çekmiştim. Uykusuz bir gece anneme atmıştım, annem uyuyamıyorum diye. Ne mutlu bana annem hayatta ve mesajım ona gidiyor, ne kadar şanslıyım diye düşünüyordum. O kadar anne evladını ya da evlatlar annelerini kaybetti bu depremde. Hala içim yanıyor. Normale dönmek nedir? Bu cümle bana zor geliyor. Evet hayat devam ediyor ve etmeli ama bu felaket unutulmamalı" dedi.

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''YARDIM ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Ünlü şarkıcı, sözlerine "Elimizden geldiğince yardım etmeye devam edeceğiz. Dualarım hayatlarını kaybedenler, arkalarında bıraktıkları aileleri, dostları ve sevdikleri için. Sizin acınızı anlayamayız eminim, ama inanın sizler icin dualarımızı asla eksik etmedik ve etmeyeceğiz. Unutmayacağız" diye devam etti.

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11 MİLYON EURO TOPLANDI

Öte yandan hem Türkiye hem de Hollanda'da düzenlenen ⁬deprem bölgesine yönelik bağış kampanyalarına katılan Hadise, doğup büyüdüğü Belçika’nın depremzedelere yardım projesinde de yer almıştı.

Sesiyle katkıda bulunduğu '12-12' kampanyası kapsamında Artists'in 'People Help the People' adlı şarkısı, 3 Mart Cuma sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlamaya başlamıştı. Hadise, şarkıyı 30'dan fazla şarkıcı ve müzisyenle birlikte kaydetmişti. Depremzedeler için bağış kampanyasından 11 milyon euro (220 milyon TL) gelir elde edilmişti.

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