Hadise son paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Burada çok hastan var kontrol etmiyorsun'

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz sene Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenmişti. Ancak ikilinin evliliği sadece 5 ay sürmüştü. Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin geçen günlerde yeniden barıştıkları iddia edilmişti. Ancak Hadise, "Bizde bir kitap iki kere okunmaz" diyerek iddialara son noktayı koymuştu.

POZLARIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Her paylaşımıyla gündem olan Hadise son olarak "Güldürdüğünle, ağlattığınla… Verdiklerinle, aldıklarınla…Bye 2023!" notuyla çok konuşulacak pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hadise 2023'ün son paylaşımında güzelliği ile bir kez daha şov yaptı.

Ünlü ismin bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

"BURADA HASTAN VAR HİÇ KONTROL ETMİYORSUN"

Hadise'nin çok konuşulacak pozlarına hayranları "Beklediğimiz post geldi ya bizden mutlusu yok", "Tüm yıl beklediğim post", "Çok güzelsin", "Burada hastan var.Hiç kontrol etmiyorsun nasıl bir doktorsun sen!" gibi yorumlar yaptı.







