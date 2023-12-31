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Hadise son paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Burada çok hastan var kontrol etmiyorsun'

31.12.2023 23:52 | Son Güncelleme:
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İş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenip 5 ay sonra boşanmasıyla gündeme gelen Hadise 2023 yılının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü şarkıcı yine adından söz ettirmeyi başardı. Hadise paylaştığı son pozlarla adeta nefes kesti. İşte 2023 yılına veda eden ünlü ismin nefes kesen pozları...

Ünlü şarkıcı Hadise iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz sene Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenmişti. Ancak ikilinin evliliği sadece 5 ay sürmüştü. Ayrılık sürecinde çok konuşulan ünlü çiftin geçen günlerde yeniden barıştıkları iddia edilmişti. Ancak Hadise, "Bizde bir kitap iki kere okunmaz" diyerek iddialara son noktayı koymuştu.

POZLARIYLA SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Her paylaşımıyla gündem olan Hadise son olarak "Güldürdüğünle, ağlattığınla… Verdiklerinle, aldıklarınla…Bye 2023!" notuyla çok konuşulacak pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hadise 2023'ün son paylaşımında güzelliği ile bir kez daha şov yaptı.

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Ünlü ismin bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

"BURADA HASTAN VAR HİÇ KONTROL ETMİYORSUN"

Hadise'nin çok konuşulacak pozlarına hayranları "Beklediğimiz post geldi ya bizden mutlusu yok", "Tüm yıl beklediğim post", "Çok güzelsin", "Burada hastan var.Hiç kontrol etmiyorsun nasıl bir doktorsun sen!" gibi yorumlar yaptı.

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