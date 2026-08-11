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Farah Zeynep Abdullah'ın başı boykot yüzünden derde girdi! İfadeye çağırdılar

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ifade verdi. Oyuncu "Bir konseri boykot etmişiz. O yüzden organizasyon şirketi tazminat davası açmış" diyerek yaşananları anlattı.

Farah Zeynep Abdullah'ın başı boykot yüzünden derde girdi! İfadeye çağırdılar

Gerek kariyeri gerekse sosyal medyadaki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah ifade verdi.

Oyuncu "Çok komik bir telefon aldım, ara bulucu aradı" diyerek yaşananları anlattı. Farah Zeynep Abdullah ifade verdiğini anlatarak şunları söyledi:

Farah Zeynep Abdullah ın başı boykot yüzünden derde girdi! İfadeye çağırdılar 1

"Konu ne dedim? Boykot! Bir konseri boykot etmişiz. O yüzden organizasyon şirketi tazminat davası açmış. Ben de bundan sonra dizilerimi, filmlerimi boykot edenlere 'Sen bana para kaybettirdin' diyerek dava açacağım."

Öte yandan Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında da Farah Zeynep Abdullah ifadeye çağrılan ünlü isimler arasındaydı.

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Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sen boykot dediysen vardır bir bildiğin özgür ve seküler ruh Farah
ne günlere kaldık ya Türkiye'de yaşıyoruz. neyle uğraşıyoruz demek ki birine. gözün üstünde kaskın var desek adam bizi mahkemeye verecek.
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