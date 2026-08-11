Farah Zeynep Abdullah'ın başı boykot yüzünden derde girdi! İfadeye çağırdılar

Gerek kariyeri gerekse sosyal medyadaki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah ifade verdi.

Oyuncu "Çok komik bir telefon aldım, ara bulucu aradı" diyerek yaşananları anlattı. Farah Zeynep Abdullah ifade verdiğini anlatarak şunları söyledi:

"Konu ne dedim? Boykot! Bir konseri boykot etmişiz. O yüzden organizasyon şirketi tazminat davası açmış. Ben de bundan sonra dizilerimi, filmlerimi boykot edenlere 'Sen bana para kaybettirdin' diyerek dava açacağım."

Öte yandan Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında da Farah Zeynep Abdullah ifadeye çağrılan ünlü isimler arasındaydı.