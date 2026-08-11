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Demet Şener nasıl bu kadar fit? "18.30'dan sonra hiçbir şey yemiyorum"

Demet Şener tatil pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü isim kendisine gelen "Nasıl bu kadar fitsin?" sorularına yanıt vererek sırrını paylaştı.

Demet Şener nasıl bu kadar fit? "18.30'dan sonra hiçbir şey yemiyorum"

Son dönemde eski eşi İbrahim Kutluay ile aralarındaki sorunları çözerek tatile gitmesiyle gündeme gelen Demet Şener paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Eski eşi ve çocuklarıyla çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşan Şener'e fit görünümünün sırrını soran mesajları yağdı.

Demet Şener nasıl bu kadar fit? "18.30 dan sonra hiçbir şey yemiyorum" 1

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan 49 yaşındaki Demet Şener fit görünümünün arkasındaki sırrı anlattı.

Şener kendisinin nelere dikkat ettiğini de şu sözlerle açıkladı:

Demet Şener nasıl bu kadar fit? "18.30 dan sonra hiçbir şey yemiyorum" 2

"18.30'dan sonra hiçbir şey yemiyorum. En geç 23.00'da uyuyorum. Sabah 07.00'da uyanıyorum. Canım çok tatlı çekerse de haftada bir istediğim tatlı/tuzlu ne bulursam yiyorum. Bozma günlerim var, tatilde dünyayı yedim mesela."

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Demet Şener
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