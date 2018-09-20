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Hadise ve Hülya Açıkgöz sosyal medyada atıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.09.2018 09:28 | Son Güncelleme

Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor! Hülya Açıkgöz'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Hadise'den jet yanıt geldi

Hadise ve Hülya Açıkgöz sosyal medyada atıştı

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz ile arasındaki ipler iyice geriliyor. Aralarında mal varlığı davası olan Hadise ve ablası arasındaki gerginlik sosyal medyaya sıçradı.

Hülya Açıkgöz'ün "İntikamın tatlı bir kelime olduğunu düşünüyor musun?" paylaşımına Hadise "İntikam mı? Hayır, çok tembelim. Oturup karmanın işi halletmesini bekleyeceğim" yanıtını verdi.

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Hülya Açıkgöz bu paylaşımdan hemen sonra "Sadece beni izle. Hayatın sosyal medyadan ibaret! Sadece ona sahipsin. Üzücü bir hikaye" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün temmuzda intihara teşebbüş etmiş, yazdığı mektuptaki "Evlatlarım yüzümü güldürmedi" sözleri dikkat çekmişti. Bu olay sonrası Hadise, menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile ilişkisini kesmisti. Hülya Açıkgöz, "Hadise ile aramızda sorunlar var, zamanla çözeriz. Bizim ailemiz yıkılmaz" açıklamasını yapmıştı. Ama Hadise ablasına "Üzerimden haksız kazanç elde etti" diye dava açmıştı.

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Hadise hülya açıkgöz Hülya Açıkgöz ve hadise

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
PARANIN GÜCÜ İNSANLIĞIN EN YAKIN DOSTU OLAN KARDEŞLİĞİ YENDİ...
parayı kim çıkardıysa şuanda tozlaşmış kemiklerine tüküreyim
Aile içinde para mevzusu olurmu ya
kurtulamadık şu lüzumsüzlerden bi haber oluyorlar yaaa
Varligi dert,yoklugu yara...
İŞTE BÖYLE REZİL VE RÜSVA OLURSUNUZ.......
EMİRDAĞLILAR BİRBİRİNE GİRMİŞ.
iyide bizene bundan.kendi aranızda halledin.
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