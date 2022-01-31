MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor? Hadise sevgilisini takipten çıkardı

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor? Hadise sevgilisini takipten çıkardı

31.01.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, geçen günlerde evlenme teklifi aldığı sevgilisi Mehmet Dinçerler’i sosyal medyada takipten çıktı. Bu gelişme 'Ayrıldılar mı?' sorusunu gündeme getirdi. Dinçerler'in sosyal medya hesabının kapalı olması da kafaları karıştırdı. Hadise’nin evlilik teklifinde hediye aldığı 3 milyonluk tektaşının ise Dinçerler Ailesi’nde krize neden olmuş, iflas davasında konu edilmişti.

Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor? Hadise sevgilisini takipten çıkardı

Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir aşka yelken açan ve ve geçtiğimiz günlerde evlilik teklifine 'Evet' diyen Hadise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
61f3d7e986b2453c400749d7

Aşkları dolu dizgin devam eden ve mutlu pozlarıyla dikkat çeken çiftle, evlilik yoluna da girdi. Geçtiğimiz günlerde 3 milyon değerindeki yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, "evet" dedi. Kısa süre içinde Dinçerler ailesinde giren Hadise, dünyaevine girmeye hazırlanırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

hds

"AYRILIK" İDDİASI GÜNDEMDE

Hadise, damat adayı Mehmet Dinçerler'i Instagram hesabından takipten çıktı. Bu adımı fark eden takipçiler, "acaba ayrıldılar mı" sorusunu gündeme getirdi.

hdsinst

Dinçerler'in hesabının kapalı olması da kafaları karıştırdı. İş insanı, iflas davasıyla gündeme gelmiş, aile içinde Hadise'nin yüzüğünün değerinin kriz yarattığı iddiaları konu olmuştu.

hds3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomen yarışmacının 'sır' ölümü! 7 kişi gözaltına alındıFenomen yarışmacının 'sır' ölümü! 7 kişi gözaltına alındı
Alemin Kıralı'nın Oben'i göğüs dekolteli paylaşımıylaAlemin Kıralı'nın Oben'i göğüs dekolteli paylaşımıyla
Ünlü fenomen altın dişleri ve milyonluk aracıyla dikkat çektiÜnlü fenomen altın dişleri ve milyonluk aracıyla dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu

Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Bizim Köyün Kızları yarışmacısı intihar etti! Korkunç iddia

Ece Erken'i hedef aldı! "Bırak top çevirmeyi..."

Ece Erken'i hedef aldı! "Bırak top çevirmeyi..."

109 ton altın bulunmuştu! 6 milyar dolarlık keşifte yeni gelişme...

109 ton altın bulunmuştu! 6 milyar dolarlık keşifte yeni gelişme...

Akaryakıta zam beklentisi!

Akaryakıta zam beklentisi!

İlginizi Çekebilir

Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı

Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

Küçük kızı Hakan Sabancı ile yakınlaşınca baba devreye girdi

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Büyük kriz! Eski yarışmacıdan olay yorum

Gomis transferini ti'ye aldı! Sosyal medya yıkıldı

Gomis transferini ti'ye aldı! Sosyal medya yıkıldı

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.