MAGAZİN

Hadise'den RTÜK'e çok sert tepki

MAGAZİN HABERLERİ | 04.01.2018 15:37 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hadise klibinde küvete girdiği "Sıfır Tolerans" şarkısının müstehcen bulunmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Hadise'den RTÜK'e çok sert tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), müzik kanallarında yayınlanan Hadise'nin "Sıfır Tolerans" klibi nedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2'si kadar para cezası verdi. RTÜK'ün raporunda klip, erotik filmin "bir tık altına" olarak yer aldı.

''AHLAKSIZLIK SİZİN KAFANIZDA''

Klibinin aşkı anlattığını ve "erotik" yakıştırmasının çok çirkin olduğunu söyleyen Hadise erkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini söylerken yazdığı sözlerin sonuna "Ahlaksızlık Sizin Kafanızda" hashtag'ini açtı.

BU ZİHNİYETE HAYIR
Ardından sanatçı, sosyal medya hesabından şunları söyledi: Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım? 'HAYIR' 'Erkektir yapar, kadındır susar" zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı hala 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. Ben klibime verilen 'erotik' damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince 'erotik' oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç 'erotik' kategorisine girmiyor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim.

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Hadise rtük

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kusura bakma rtuk dogru olani yapti. size ozenip genc kizlarimiz cocuklarimiz fuhusa yöneliyor. En dogrusu oldu. hatta klip tamamen yok edilmeli
kadın haklı.! ahlaksızlık onlar ın beyninde...
Rtük doğru olani yapti. genc kizlarimiz cocuklarimiz size özenip kötu yollara fuhuslara yoneliyolar. iyi bir halt yapıyonuz sanki. cocuklar da öyle saniyo. hatta klip sarki tamamen yok edilmeli!
Asıl ahlaksızlık senin kendini sergilemenin izleyenlerde
Eyy Hadise normal klip değil haklilar :)
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