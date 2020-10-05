YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. HADO Milli Takım seçmeleri, İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde yapıldı

HADO Milli Takım seçmeleri, İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde yapıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.10.2020 12:20 | Son Güncelleme

HADO Milli Takım seçmeleri, İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde yapıldı

İSTANBUL(AA) - HADO'nun Türk Milli Takım aday kadro seçmeleri, İsfanbul Tema Park ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İsfanbul Tema Park'tan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Özdemir'in de katılımıyla 30 aday arasından yapılan seçmelerde HADO Milli Takım kadrosu, Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi hocaları tarafından belirlendi.

Heyecan ve çekişmeli olduğu kadar eğlenceli de geçen müsabakaların ardından milli takıma girmeye hak kazanan oyunculardan kurulan ay yıldızlı takım, 7-8 Kasım 2020'de Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ederek Türkiye'yi temsil edecek.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi görerek gelişmekte olan HADO, diğer e-sporlardan farklı olarak oyuncularına hareket etme imkanı sağlamasıyla dikkati çekiyor.

Cinsiyet, yaş, boy ve kilo farkı gözetmeksizin en az 2, en fazla 6 kişiyle oynanan, keyifli bir spor olan HADO, "yakan top" ya da "yakar top" olarak da bilinen oyunun artırılmış gerçeklikle oynanan versiyonu olarak tanımlanıyor. HADO, aynı zamanda 6 ülkedeki beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak da yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Aydın'da otomobilin çarptığı anne ve bebeği yaralandı
Ağrı'da tırın dorsesinden yola dökülen şeker pancarları ulaşımı aksattı
Ağrı'da tırın dorsesinden yola dökülen şeker pancarları ulaşımı aksattı
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı
Trabzon'da düzenlenen defilede köpekler podyuma çıktı
Muğla'daki ev yangınında garajdaki otomobil ve eşyalar yandı
Muğla'daki ev yangınında garajdaki otomobil ve eşyalar yandı
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği açıldı
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın
Söke’de zeytinlik ve ormanlık alanda yangın

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
12:58
İkindi
16:11
Akşam
18:47
Yatsı
20:06

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
“Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi” her gün 24 saat boyunca denetimlerine devam ediyor
“Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi” her gün 24 saat boyunca denetimlerine devam ediyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Kadir Topbaş, Lumnije Thaçi Ile Otistik Çocukları Konuştu
Kadir Topbaş, Lumnije Thaçi Ile Otistik Çocukları Konuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.