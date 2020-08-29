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Hafif ticari araç cayır cayır yandı

BURSA HABERLERİ  | 29.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

Bursa-Ankara yolunda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandıOlay, Bursa-Ankara yolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi.

Hafif ticari araç cayır cayır yandı

Bursa-Ankara yolunda seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı

Olay, Bursa-Ankara yolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya doğru seyir halinde olan 16 KPF 01 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekti. Kısa sürede dumanların yeri alevler aldı. Araç cayır cayır yanarken ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevke dildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Hafif ticari araç cayır cayır yandı

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