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Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Erdem Özkul idaresindeki 02 HV 706 plakalı Ford marka hafif ticari araç aynı istikamete giden Hasan Akbaba idaresindeki 63 NA 344 plakalı kamyona Kızıl Hisar köyü Güzel Bağlar mevkiinde çarpıştı.Yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü Erdem Özkul yaralandı.

Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Erdem Özkul idaresindeki 02 HV 706 plakalı Ford marka hafif ticari araç aynı istikamete giden Hasan Akbaba idaresindeki 63 NA 344 plakalı kamyona Kızıl Hisar köyü Güzel Bağlar mevkiinde çarpıştı.
Yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü Erdem Özkul yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı

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