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Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 20.10.2020 12:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın karşı şeride geçmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Hasan K., idaresindeki 44 AAT 370 plakalı FİAT marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar mevkiinde yolun karşı şeridine geçti.

Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın karşı şeride geçmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Hasan K., idaresindeki 44 AAT 370 plakalı FİAT marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Akpınar mevkiinde yolun karşı şeridine geçti. Meydana gelen kazada Hasan K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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