YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Hafif ticari araç takla attı, 7 kişi yaralandı

Hafif ticari araç takla attı, 7 kişi yaralandı

06.03.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi girişinde meydana geldi.

Hafif ticari araç takla attı, 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, M.Ş.’nin kullandığı 20 AAL 253 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atıp ardından yol kenarındaki şarampole girip ters dönerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü M.Ş., A.Ş., M.Ş., F.Ş., D.Ş., P.E.Ş ve S.Ş.’yi ambulanslar ile Sandıklı ve Afyonkarahisar devlet Hastanelerine kaldırdı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hava yastığı kapağının altına saklanan kokaini Coo bulduHava yastığı kapağının altına saklanan kokaini Coo buldu
Siirt Belediyesi temizlik ekibi Hatay’da çöpleri topluyorSiirt Belediyesi temizlik ekibi Hatay’da çöpleri topluyor
Erzurum, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava etkisini sürdürüyorErzurum, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava etkisini sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 6 Mart Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
13:14
İkindi
16:28
Akşam
19:02
Yatsı
20:18
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.