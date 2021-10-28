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Kahvaltınızın yeni yıldızları! Hafif ve şekersiz pankek tarifleri

28.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıların vazgeçilmezi haline gelen pankek, içindeki şeker ve beyaz unla gözünüzü korkutuyor olabilir ama endişelenmeyin! Sizin için birbirinden lezzetli ve sağlıklı pankek tariflerimiz var. Tatlı ihtiyacınızı giderirken ağırlık yapmayacak, az kalorili ve lezzetinden ağzınızın suyunu akıtacak tarifleri gelin, beraber inceleyelim!

Kahvaltınızın yeni yıldızları! Hafif ve şekersiz pankek tarifleri

Pankek, doyuruculuğu ve lezzeti sayesinde vazgeçilmez yiyeceklerin başında geliyor. İster kahvaltıda ister tatlı olarak yensin, karşı konulmaz bir lezzete sahip. Sizin için bu mükemmel yiyeceği daha sağlıklı hale getirdik. Birbirinden lezzetli, az kalorili ve sağlıklı pankek tariflerini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hadi, hafif ve şekersiz pankek tariflerine geçelim...

ŞEKERSİZ VE UNSUZ MUZLU PANKEK

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı yulaf ezmesi

  • 1 yumurta

  • 5 yemek kaşığı süt

  • 1 adet büyük boy olgun muz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • Yarım çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI

  • Yulaf ezmesini un kıvamı alıncaya kadar rondodan geçirin.

  • Yumurtayı geniş bir kabın içinde iyice çırpın.

  • Başka bir kasede muzu püre haline gelinceye kadar ezin.

  • Yulaf ezmesi, muz, süt, zeytinyağı, karbonat ve birkaç damla limon suyunu çırptığınız yumurtanın bulunduğu kaba ilave edin.

  • Malzemeleri birbiriyle iyice karıştırın ve karışımı yaklaşık 30 dakika buzdolabında bekletin. Tarifin içeriğinde un olmadığı için bu aşama oldukça önemli.

  • Son olarak karışımı, yağlayıp ısıttığınız tavaya döküp arkalı önlü kısık ateşte pişirin.

  • İsteğinize göre üzerine bal gezdirip meyvelerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

PROTEİN PANKEK

MALZEMELER

  • Çilekli protein tozu

  • 3 adet yumurta beyazı

  • 1 adet elma

  • Çeyrek su bardağı Hindistan cevizi tozu

HAZIRLANIŞI

  • 3 adet yumurta beyazını köpürünceye kadar karıştırın.

  • Ardından çeyrek su bardağı çilekli protein tozunu ve Hindistan cevizi tozunu ekleyerek iyice karıştırın.

  • 1 adet rendelenmiş elmayı ekleyin.

  • Pankek harcını tek kişilik porsiyonlar halinde az yağlı tavaya döküp önlü arkalı pişirin.

  • Dilerseniz pişirme esnasında pankeklerin üzerine yaban mersini serpiştirebilirsiniz.

BUĞDAY UNLU SAĞLIKLI PANKEK

MALZEMELER

  • 1+1/4 su bardağı tam buğday unu

  • 2 yumurta

  • 1 çorba kaşığı bal

  • 1 çorba kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı karbonat

  • 1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir karıştırma kabında önce yumurtayı, daha sonra süt ve balı ekleyerek mikser yardımıyla çırpın.

  • Un, karbonat, vanilya ve tarçını ayrı bir kapta karıştırarak yumurtalı karışıma ilave edin. Birbirine iyice karışana kadar 2-3 dakika çırpın.

  • Yapışmaz tavayı ısıtın ve küçük bir kepçeyle tavaya döküp, arkasını ve önünü pişirin.

  • İsteğinize göre akçaağaç şurubu ve çeşitli meyvelerle servis edebilirsiniz.
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