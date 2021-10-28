Kahvaltınızın yeni yıldızları! Hafif ve şekersiz pankek tarifleri

Pankek, doyuruculuğu ve lezzeti sayesinde vazgeçilmez yiyeceklerin başında geliyor. İster kahvaltıda ister tatlı olarak yensin, karşı konulmaz bir lezzete sahip. Sizin için bu mükemmel yiyeceği daha sağlıklı hale getirdik. Birbirinden lezzetli, az kalorili ve sağlıklı pankek tariflerini gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hadi, hafif ve şekersiz pankek tariflerine geçelim...

ŞEKERSİZ VE UNSUZ MUZLU PANKEK

MALZEMELER

1 çay bardağı yulaf ezmesi

1 yumurta

5 yemek kaşığı süt

1 adet büyük boy olgun muz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yarım çay kaşığı karbonat

YAPILIŞI

Yulaf ezmesini un kıvamı alıncaya kadar rondodan geçirin.

Yumurtayı geniş bir kabın içinde iyice çırpın.

Başka bir kasede muzu püre haline gelinceye kadar ezin.

Yulaf ezmesi, muz, süt, zeytinyağı, karbonat ve birkaç damla limon suyunu çırptığınız yumurtanın bulunduğu kaba ilave edin.

Malzemeleri birbiriyle iyice karıştırın ve karışımı yaklaşık 30 dakika buzdolabında bekletin. Tarifin içeriğinde un olmadığı için bu aşama oldukça önemli.

Son olarak karışımı, yağlayıp ısıttığınız tavaya döküp arkalı önlü kısık ateşte pişirin.

İsteğinize göre üzerine bal gezdirip meyvelerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

PROTEİN PANKEK

MALZEMELER

Çilekli protein tozu

3 adet yumurta beyazı

1 adet elma

Çeyrek su bardağı Hindistan cevizi tozu

HAZIRLANIŞI

3 adet yumurta beyazını köpürünceye kadar karıştırın.

Ardından çeyrek su bardağı çilekli protein tozunu ve Hindistan cevizi tozunu ekleyerek iyice karıştırın.

1 adet rendelenmiş elmayı ekleyin.

Pankek harcını tek kişilik porsiyonlar halinde az yağlı tavaya döküp önlü arkalı pişirin.

Dilerseniz pişirme esnasında pankeklerin üzerine yaban mersini serpiştirebilirsiniz.

BUĞDAY UNLU SAĞLIKLI PANKEK

MALZEMELER

1+1/4 su bardağı tam buğday unu

2 yumurta

1 çorba kaşığı bal

1 çorba kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karbonat

1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI