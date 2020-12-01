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Hafızlar belgelerini aldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.12.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde hafızlık sınavında başarılı olan öğrenciler belgelerini aldı.Emet Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Emet İlçe Müftülüğümüze bağlı Süleyman Serdaroğlu Hafızlık Erkek Kur’an kursu öğrencilerinden Ahmet Erel, Harun Beytullah Çamurlu, İsmail Talha Çakır ile Cevizdere Şehitleri Kız Hafızlık Kur’an kursu öğrencileri Habibe Akkul, Sümeyye Bekmezci ve Vesile Sena Özçelik 2019-2020 eğitim öğretim yılında, pandemi olmasına rağmen gayret, çaba ve fedakarlık göstererek hafızlığını bitirip sınavda başarılı oldular.

Hafızlar belgelerini aldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde hafızlık sınavında başarılı olan öğrenciler belgelerini aldı.
Emet Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Emet İlçe Müftülüğümüze bağlı Süleyman Serdaroğlu Hafızlık Erkek Kur’an kursu öğrencilerinden Ahmet Erel, Harun Beytullah Çamurlu, İsmail Talha Çakır ile Cevizdere Şehitleri Kız Hafızlık Kur’an kursu öğrencileri Habibe Akkul, Sümeyye Bekmezci ve Vesile Sena Özçelik 2019-2020 eğitim öğretim yılında, pandemi olmasına rağmen gayret, çaba ve fedakarlık göstererek hafızlığını bitirip sınavda başarılı oldular. Öğrencilerimize belgelerini ilçe müftümüz İsmail Çınar tarafından takdim edildi. Kur’an Kursu hocalarımızı, hafızlarımızı ve desteklerini esirgemeyen ailelerini tebrik ediyoruz’’ ifadeleri kullanıldı.

Hafızlar belgelerini aldı

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