YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hafriyat kamyonlarından akaryakıt çalan zanlı tutuklandı

Hafriyat kamyonlarından akaryakıt çalan zanlı tutuklandı

28.06.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafriyat kamyonlarından akaryakıt çalan zanlı tutuklandı

Hafriyat kamyonlarından akaryakıt çalan zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli'de hafriyat kamyonlarının deposundan 1575 litre akaryakıt çalan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında Akşemsettin, Fatih, Yavuz Selim, Mecidiye ve Necip Fazıl mahallelerinde park halindeki 5 hafriyat kamyonunun deposundan toplamda 1575 litre yakıt çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, siyah renkli bir aracın park halindeki hafriyat kamyonlarının depo kısmına yaklaştığını, kapağı kıran şüphelinin bir aparat yardımıyla yakıtı kendi aracına aktardığını belirledi.

Kimliği tespit edilen C.Z, 26 Haziran'da Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde hırsızlık olaylarında kullandığı araçla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "otodan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği" yapıldı"Uluslararası Öğrenciler Türkçe Sertifika Şenliği" yapıldı
Pınar Gültekin'in katil zanlısına haksız tahrik indirimi uygulanmasına tepkiPınar Gültekin'in katil zanlısına haksız tahrik indirimi uygulanmasına tepki
Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili olduAdana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:28
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Çarşamba

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Arnavutköy Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Sedef Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.