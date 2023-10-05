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Hafriyat kamyonunun kasasının açık kapağından yola toprak döküldü

05.10.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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Edirne’de yapımı devam eden hızlı tren şantiyesinde çalışan hafriyat kamyonunun kasasının kapağının açık unutulması nedeniyle yola hafriyat toprağı döküldü.

Olayı gören trafik ekipleri muhtemel bir facianın önüne geçti. Karanlık olan caddede yaklaşık 100 metre boyunca yola dökülen hafriyatı gören trafik polisleri yolu tek yönlü olarak trafiğe kapattı.
Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Darül Hadis Caddesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren şantiyesine toprak taşıyan hafriyat kamyonlarından bir tanesinin arka dorsesinin açılması sonucu cadde boyunca hafriyat yola dökülmeye başladı. Aracın arkasından bir yaya geçmemesi veya bir otomobil bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Olay sonrası Darül Hadis Caddesi’nden seyir halinde bulunan Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri önlem alarak belediye ekiplerine haber verdi.

Yere dökülen hafriyat nedeniyle trafik bir süre durma noktasına geldi. İhbar üzerine, yol bakım ekipleri yönlendirildi. Belediye yol bakım ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda temizlendi. Çalışma esnasında trafik cadde üzerindeki trafik polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Temizlik çalışmasının ardından kapalı olan şeritler tekrar trafiğe açıldı. Kamyon sürücüsünün tespiti için kameraların inceleneceği öğrenildi.

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