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Hafsanur Sancaktutan'ın eski hali inanılmaz! Gören tanıyamıyor

06.09.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Yaz dizisinde hayat verdiği Yağmur karakteriyle gönüllere taht kuran genç yıldız Hafsanur Sancaktutan'ın ergenlik döneminde verdiği pozlar olay oldu. Sosyal medyada 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel oyuncunun, estetiksiz olması da dikkatlerden kaçmadı.

Hafsanur Sancaktutan'ın eski hali inanılmaz! Gören tanıyamıyor

Başrollerini Ali Atay ve Alperen Duymaz gibi isimlerle paylaştığı Son Yaz dizisiyle büyük yükselişe geçen Hafsanur Sancaktutan, güzelliğiyle kısa sürede geniş kitlelerce tanınan bir isim oldu. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan yıldız, meslektaşı Denizcan Aktaş ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme gelirken, geçtiğimiz aylarda, dedesi tarafından tacize uğradığını sosyal medyadan duyurarak, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Güzel oyuncunun ünlü olmadan önceki görüntüleri, sevenlerini şaşırttı. İşte olay yaratacak o fotoğraflar:

Hafsanur Sancaktutan'ın eski hali olay oldu! Bambaşka biri

Hafsanur Sancaktutan'ın eski hali olay oldu! Bambaşka biri

Hafsanur Sancaktutan'ın eski hali olay oldu! Bambaşka biri

Hafsanur Sancaktutan'ın eski hali olay oldu! Bambaşka biri

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Aslen Rizeli olan oyuncu, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilendi. Birçok reklam filminde yer aldı.

Hafsanur Sancaktutan'ın eski hali olay oldu! Bambaşka biri

2018 yılında 'Gülperi' dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, sonrasında, Aşk Ağlatır dizisinde 'Ada Meryem' karakterine hayat verdi. 2021 yılında ise başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz gibi isimlerin paylaştığı Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat verdi.


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Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz Deniz Can Aktaş Hafsanur Sancaktutan
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