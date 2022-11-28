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Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu

28.11.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sevişme sahneleriyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan, bu defa sokak stiliyle dikkatleri üzerine topladı. Hafsanur Sancaktutan'ın tarzı, takipçileri tarafından beğenilmedi.

Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu

Başrollerini Ali Atay ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Son Yaz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde Darmaduman dizisinde rol alıyor. Güzel oyuncu, klasik bir ceket ve kot bir etek tercih ettiği kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

TAKİPÇİLERİ DAYANAMADI

Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu

Hafsanur Sancaktutan'ın sokak tarzına ''Bu kadar kötü kombin yapılmaz ama'', ''Bu tür alakasız parçalar güzelliğini gölgeliyor'', ''Köye giderken benim stil'', ''Neden üzerine yakışmayan şeyler giymekte bu kadar ısrarcısın?'' ve ''Param vardır ama tarzım yoktur'' gibi çok sayıda olumsuz yorum yapıldı.

Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu

Hafsanur Sancaktutan, daha önce göğüs ve göbek dekolteli bluzuyla da adından söz ettirmişti.

Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan, gelen tepkilere ''Yalnızca mesleğimi yapıyorum'' sözleriyle yanıt vermişti.

Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu

Şimdilerde Darmaduman dizisinde 'Derin' karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan'ın herhangi bir dijital projede rol alıp almayacağı merak konusu.

Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan güzel oyuncu, Kasaba Doktoru'nun başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş ile uzun soluklu bir birliktelik yaşıyor.

Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu

Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu

Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu


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