Hafsanur Sancaktutan son paylaşımıyla sosyal medyada topa tutuldu

Başrollerini Ali Atay ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Son Yaz dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde Darmaduman dizisinde rol alıyor. Güzel oyuncu, klasik bir ceket ve kot bir etek tercih ettiği kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Hafsanur Sancaktutan'ın sokak tarzına ''Bu kadar kötü kombin yapılmaz ama'', ''Bu tür alakasız parçalar güzelliğini gölgeliyor'', ''Köye giderken benim stil'', ''Neden üzerine yakışmayan şeyler giymekte bu kadar ısrarcısın?'' ve ''Param vardır ama tarzım yoktur'' gibi çok sayıda olumsuz yorum yapıldı.

Hafsanur Sancaktutan, daha önce göğüs ve göbek dekolteli bluzuyla da adından söz ettirmişti.

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan, gelen tepkilere ''Yalnızca mesleğimi yapıyorum'' sözleriyle yanıt vermişti.

Şimdilerde Darmaduman dizisinde 'Derin' karakterine hayat veren Hafsanur Sancaktutan'ın herhangi bir dijital projede rol alıp almayacağı merak konusu.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan güzel oyuncu, Kasaba Doktoru'nun başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş ile uzun soluklu bir birliktelik yaşıyor.



