Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs yasakları genelgesi kapsamında Türkiye genelinde haftaiçi her akşam uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı saat 21.00 itibariyle Gaziantep’te de kale çevresi ile diğer meydan, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerilerinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni korona virüs tedbirleri uygulanmaya başladı. Alınan kararlar sonrası İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulamaya konulan tedbirler arasında yer alan haftaiçi her akşam 21.00-05.00 saatleri arasını kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması ilk kez uygulanmaya başladı. Türkiye genelinde saat 21.00’da başlayan kısıtlama Gaziantep’te de başladı.

Gaziantep’te başlayan kısıtlama sonrası yoğunluğun olduğu pek çok nokta gibi tarihi Gaziantep Kalesi ve çevresi de sessizliğe büründü. Günün hemen hemen her saati yoğunluğun yaşandığı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan kale çevresi ile bağlantılı cadde ve sokaklarda da sessizlik hakim oldu. Kısıtlama sonrası yasak kapsamı dışında yer alan görevliler dışında pek kimse dışarıda yer almazken, bazı vatandaşların yasağa rağmen kale çevresindeki kebapçılardan paket yemek alması dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs önlemlerini içeren genelgesiyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah saat 05.00’te sona erecek.