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Hafta sonu Aydın’da otobüsler ‘hızır acil’ gibi çalıştı

AYDIN HABERLERİ  | 29.06.2020 15:57 | Son Güncelleme

Aydın’da hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin imdadına Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri yetişti.

Aydın’da hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin imdadına Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri yetişti. Otobüsler adeta sınava geç kalan öğrencileri okullarına yetiştirmek için seferber oldu.
Tüm yurtta olduğu gibi Aydın’da da hayallerindeki üniversitelere girmek isteyen öğrenciler YKS’de ter döktü. YKS’ye geç kalan öğrenciler cadde ve sokaklarda koşturarak sınava girecekleri okullara yetişmeye çalışırken, öğrencilere Şehir İçi Özel Halk Otobüsü şoförleri yardımcı oldu. Öğrencileri otobüslerine alan otobüsler güzergah dışına çıkarak öğrencileri sınava yetiştirdi.
5 öğrenciyi sınava yetiştirdiler
Aydın’ın Efeler ilçesinde Aydın Şehir İçi Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, “Sınav günü öncesi tüm şoförlerimize kendi grubumuzdan mesaj attık. Sınava geç kalan öğrenci görürseniz güzergah dışına da çıkıp o öğrenciyi yetiştirin dedik. Pazar günü güzergahı, Adnan Menderes Bulvarı’ndan Ramazan Paşa istikametinden Adnan Menderes Üniversitesi olan 16 numaralı otobüsümüzün şoförü Cengiz Çoban, bulvarda bir öğrencimizin geç kaldığını fark etmiş. Öğrencimizi otobüsüne alarak güzergah değiştirerek Gençlik Caddesi’nden Cumhuriyet Lisesi’ne ulaşarak zamanında okula yetiştiriyor. Şoförlerimize bu duyarlı hareketlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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