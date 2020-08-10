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Hafta sonunu doğa içinde geçirdiler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.08.2020 15:35 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen tabiat etkinlikleri kapsamında vatandaşlar doğa içinde bir hafta sonu geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen tabiat etkinlikleri kapsamında vatandaşlar doğa içinde bir hafta sonu geçirdi. 30 kişinin katıldığı kamp programında gece yürüyüşü de yapıldı.
Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilecek ve 4 hafta sonunu kapsayan bir kamp programı düzenledi. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her biri farklı tema ile planlanan etkinliklerin ilki “Kampçılık ve Gece Yürüyüşü” oldu. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 30 doğasever katıldı. Sarıcakaya Yolu 30. kilometrede bulunan Kozlu Bahçe’de düzenlenen kampta çadırlarda kalındı. Buluşmada Dağcılık Federasyonu Lisanslı Eğitmenlerinden Ahmet Taşçı, katılımcılara temel kampçılık eğitimi verdi. Eğitimin ardından katılımcılar gece yürüyüşü gerçekleştirdi. Kamp ateşinin de yakıldığı buluşmada katılımcılar, düzenlenen etkinlik ile doğa içinde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.
Tepebaşı Belediyesi kamp programları, 12 Ağustos’ta “Perseid Meteor Yağmuru”, 21 Ağustos’ta “Kampçılık ve Yoga” ile 28 Ağustos’ta “Kampçılık ve Doğa Yürüyüşü” etkinlikleri ile devam edecek.

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