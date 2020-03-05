Haftada bir kez papaya yerseniz vücudunuzda neler olur?

Ana vatanı Güney Meksika ve Orta Amerika olarak bilinen papaya meyvesi, görüntü olarak kavunu andırmaktadır. Tat olarak ise bal kabağına yakın bir aroması vardır Çeşitli ülkelerde farklı isimlerle adlandırılabilen papaya; demir, potasyum, kalsiyum fosfat mineralleri ve A, B1, B2, B5 ve C vitamini yönünden zengindir. Peki haftada bir kez tüketilen papayanın vücudunuza ne gibi etkileri vardır? Gelin hep birlikte öğrenelim...

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Lifli yapısı sayesinde yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda antioksidan ve vitamin içeriği sayesinde kalp hastalığına karşı da etkilidir.

PARAZİTLERDEN KURTULMAYA YARDIMCI OLUR

Solucanlar ve parazitler vücudunuza zarar verebilir. Onlarla mücadele etmek için papaya yiyebilirsiniz. Özellikle papaya tohumları parazitleri vücuttan atmaya yardımcı olur.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Bu meyve ayrıca bağışıklık sistemi için gerekli olan besin maddeleri olan A, C ve E vitaminlerini içerir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız bunun için haftada bir kez diyetinize papaya meyvesini dahil edebilirsiniz.

ENFLAMASYONU AZALTIR

Papaya antienflamatuar özelliklere sahiptir. Bunlar iltihaplı cilt ve artrit, eklem ağrısı, gut ve astım gibi sorunlarla savaşmak için gerçekten yararlı olabilir.