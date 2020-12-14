Haftada en az 2 kez yiyorlar! İl dışından yoğun talep var

Afyonkarahisar Şuhut ilçesinin tescilli yöresel keşkek yemeğine Türkiye'nin dört bir tarafından gelen misafirler, büyük ilgi gösteriyor. Şuhut'ta faaliyetlerini sürdüren esnaflarında iş yerlerinde sabah kahvaltısı olarak tükettiği vazgeçilmez tescilli yöresel yemeğin ustası İsmail Aydoğmuş, 11 yıldan bu yana keşkek pişirip ilçe halkına ve misafirlerin beğenisine sunduğunu anlattı.

'İŞİN SIRRI ÇÖMLEKTE!'

Şuhut'ta lokantacı esnafı Sabahattin Akkaya, keşkeğin Şuhut’un coğrafi işareti olan tescilli bir lezzeti olduğunu söyledi. Şuhut'un keşkeğini diğer keşkeklerden ayıran en büyük özelliğinin çömlekte pişirilmesi olduğunu dile getiren Akkaya, “Bundan dolayı lezzeti şahane ve sindirimi kolaydır. Şuhut keşkeğinin diğer yörelerde yapılan keşkeklerden ayıran bir özelliği ise, diğer yörelerde düğün yemeği olarak yapılıyor. Bizde öyle değil. Bizim kullandığımız malzemelerde dananın sırt kısmında bulunan zıpkın dediğimiz malzemeyi kullanıyoruz. Bu zıpkının iliği ve yağı bol olduğu için keşkeğimize artı lezzet veriyor” dedi.

Ömer Coşkun isimli vatandaş ise Şanlıurfalı olduğunu ve keşkek lezzeti Afyonkarahisar’da tanıştığını dile getirdi. Coşkun haftada en az iki defa keşkek yemek için oturduğu Afyonkarahisar’dan, Şuhut ilçesine geldiğini sözlerine ekledi.

