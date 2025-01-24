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Haftanın açılış mücadelesinde gülen taraf Samsunspor! Gaziantep FK'yı devirdi, serisine devam etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.01.2025 22:13
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Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın açılış mücadelesinde Samsunspor, sahasında Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK'yı konuk etti. Sezonun flaş ekibi Samsunspor, rakibini son bölümde bulduğu golle 2-1 mağlup ederek serisine devam etti. İşte detaylar...

Haftanın açılış mücadelesinde gülen taraf Samsunspor! Gaziantep FK'yı devirdi, serisine devam etti!

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta açılış karşılaşmasında Samsunspor, taraftarı önünde Gaziantep FK'yı ağırladı. Ligin flaş ekibi Karadeniz temsilcisi rakibini 2-1 mağlup etti.

Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede Thomas Reis'in öğrencilerine galibiyeti getiren golleri, 45'Mouandilmadji ve 83'Soner Aydoğdu kaydetti. Konuk ekip Gaziantep FK ise müsabakadaki tek golünü 47'de Kenan Kadro'nun ayağından buldu.

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Bu galibiyetle birlikte üst üste 5. karşılaşmasında puan almayı başaran Karadeniz ekibi, puanını 40'a yükselterek haftayı 2. sırada tamamladı. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise 26 puanla 8. sırada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Gaziantep FK
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