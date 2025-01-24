Haftanın açılış mücadelesinde gülen taraf Samsunspor! Gaziantep FK'yı devirdi, serisine devam etti!

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta açılış karşılaşmasında Samsunspor, taraftarı önünde Gaziantep FK'yı ağırladı. Ligin flaş ekibi Karadeniz temsilcisi rakibini 2-1 mağlup etti.
Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede Thomas Reis'in öğrencilerine galibiyeti getiren golleri, 45'Mouandilmadji ve 83'Soner Aydoğdu kaydetti. Konuk ekip Gaziantep FK ise müsabakadaki tek golünü 47'de Kenan Kadro'nun ayağından buldu.
Bu galibiyetle birlikte üst üste 5. karşılaşmasında puan almayı başaran Karadeniz ekibi, puanını 40'a yükselterek haftayı 2. sırada tamamladı. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise 26 puanla 8. sırada kaldı.
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