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Haftanın vizyon filmleri

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SİNEMA TV  | 09.08.2019 08:42 | Son Güncelleme

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Timo Vuorensola imzası taşıyan bilim kurgu filmi "Ayın Karanlık Yüzü: Hitler'in Çocukları", Fransız filmlerinin meşhur yüzlerinden Louis Garrel'in filmi "Sadık Bir Adam" filmi ve genç bir kızın ailesini kurtarmak için çıktığı serüveni konu alan, Isabela Moner'in başrolünde yer aldığı "Dora ve Kayıp Altın Şehri" haftanın öne çıkan yapımlarından.

Haftanın vizyon filmleri

Ayın Karanlık Yüzü: Hitler'in Çocukları

Ayın Karanlık Yüzü: Hitler'in Çocukları
Finlandiyalı yönetmen Timo Vuorensola imzası taşıyan aksiyon ve komedi karışımı bilim kurgu filmi "Ayın Karanlık Yüzü: Hitler'in Çocukları" izleyici ile buluşacak. Devam filminin başrollerinde Julia Dietze, Tom Green, Udo Kier, Lloyd Kaufman, Stephanie Paul, Tero Kaukomaa, Vladimir Burlakov, Martin Swabey, Emily Atack, John Flanders, James Quinn, Jukka Hilden ve Lloyd Li oynuyor. Nazilerin dünyayı ele geçirmeye çalıştığı Iron Sky filminin devamında, dünya nükleer savaş nedeniyle yaşanmaz hale gelmiştir. Kalan insanlar Naziler'in Ay'daki üssünde yaşamaktadır. Ancak burada yaşayanlar için yaşam koşulları kötüleşmeye başlayınca, dünyanın merkezindeki gizli bir şehre yolculuk yapmak gerekir. Ancak bu sırada karşılarına Vril önderliğindeki şekil değiştirebilen bir sürüngenler ırkı ve onların dinozor ordusu çıkar.

Dora ve Kayıp Altın Şehri

Dora ve Kayıp Altın Şehri
Isabela Moner'in başrolünde yer aldığı "Dora ve Kayıp Altın Şehri", küçüklüğünden beri ailesiyle maceradan maceraya atılan Dora'nın bu kez ailesini kurtarmak için çıktığı serüveni anlatıyor. Amerikalı aktris ve şarkıcı Isabela Moner'a Michael Pena, Eva Longoria, Jeffrey Wahlberg, Madeleine Madden ve Eugenio Derbez'in eşlik ettiği yapımın yönetmenliğini James Bobin yaptı.

Kanlı Efsane

Kanlı Efsane
Sean Brown ile Luke Gosling'in yönettiği ve Jonathan Mc Clean, Anna Dawson, Hannah Chalmers ile Matt Ray Brown'ın oynadığı "Kanlı Efsane" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. İki yönetmenin birlikte yazdığı ve efsane olduğuna inanılan hikaye göre; "Bir gazeteci şeytani bir grubun yönettiği tehlikeli ve uğursuz olduğuna inanılan soruşturmanın içine çekilir. Bu araştırma zamanla bazı şeytani güçleri gün yüzüne çıkarır."

Konuşan Hayvanlar

Konuşan Hayvanlar
Mustafa Kotan'ın yönetmenliğini üstlendiği "Konuşan Hayvanlar", ailesinin çalıştığı hayvan koruma parkında büyüyen ve diğer insanlardan farklı olarak hayvanların konuşmalarını duyabilen bir gencin, hayvanları parkın hırslı sahibinden korumaya çalışmasını anlatıyor. Komedi türündeki filmde Emir Özyakışır, Ayça Erturan, Ferit Aktuğ, Hülya Duyar, Ebru Akel Sancak, Aslı Samat, Barış Çelikkol, Eray Demirkol, Orhan Eşkin, Naz Ar ve Cantürk Çolak oynuyor.

Sadık Bir Adam

Sadık Bir Adam
Fransız filmlerinin meşhur yüzlerinden Louis Garrel'in yönetmenliğini yapıp başrolünde yer aldığı filmde; genç sinemacıya 90'ların en popüler isimlerinden Laetitia Casta ve Lily-Rose Depp eşlik ediyor. Garrel'in senaryosunu Jean-Claude Carriere ile birlikte kaleme aldığı yapım evli bir çiftin ilişkisine odaklanıyor.

Siccin 6

Siccin 6
Alper Mestçi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu haftanın yerli korku filmi "Siccin 6"; ailevi sorunlarla boğuşurken kendisini bir anda tuhaf olayların içerisinde bir adam ile kızının hikayesini anlatıyor. Siccin serisinin bu son bölümünde Merve Ateş, Adnan Koç, Dilara Büyükbayraktar, Fatih Murat Teke, Sibel Aytan ve Hüseyin Taş gibi isimler rol aldı.
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