Haftanın yıldızları sertifikalarını aldı

Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji tarafından ilkokul kademesinde İngilizce dersleri için hayata geçirilen ’Haftanın yıldızları’ programında başarılı olan öğrenciler sertifikayla ödüllendirildi.

MER Koleji İngilizce dersinden haftanın yıldızlarını belirledi. MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca, "İlkokul kademesinde her hafta sınıf ve öğrenci bazlı olarak İngilizce dersinde ’Star Of The Week’ (Haftanın Yıldızı) seçiyoruz. İlkokul kademesince toplanan İngilizce Zümresi öğretmenleri tarafından öğrencilerimizin 1 haftalık ödev, konu anlatımı, derse katılımı gibi performansları değerlendirilerek bireysel olarak öğrencilerimizi hem başarılarından dolayı tebrik edip hem de sertifikalarını dağıtarak ödüllendiriyoruz." dedi.