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Hagi: Galatasaray'a gelmeden önce Newcastle'dan teklif aldım

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.10.2018 16:44 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden Karpatların Maradona'sı lakaplı Gheorghe Hagi, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Hagi, Galatasaray'a gelmeden önce Newcastle United'dan teklif aldığını ancak kabul etmeyip Galatasaray'a transfer olduğunu söyledi.

Hagi: Galatasaray'a gelmeden önce Newcastle'dan teklif aldım

Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden "Karpatların Maradona"sı lakaplı Gheorghe Hagi, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında gündeme bomba gibi düşen itiraflarda bulundu.

Romanya Ligi ekiplerinden Viitorul Constanta'nın hem sahibi hem de teknik direktörü olan Hagi, Telekom Sport'a verdiği röportajda geçmişte yaptığı transfer tercihlerinden ötürü yaşadığı pişmanlıkları dile getirdi.

"GALATASARAY'A GELMEDEN ÖNCE..."

1996 yazında Cim Bom'a imza atmadan önce Newcastle United'dan ciddi bir teklif aldığını belirten Hagi, "Benim en büyük idollerimden biri olan Kevin Keegan o zamanlar beni istiyordu. Ancak Galatasaray daha iyi bir para teklif etmişti. Bu yüzden teklifi reddettim ancak pişmanım." ifadelerini kullandı.

Rumen efsane, 1994 yılında Barcelona'ya transfer olmadan evvel de Tottenham Hotspur'un kendisini istediğini ancak tercihini Barça'dan yana kullandığını söyledi. 53 yaşındaki Hagi, eline geçen fırsatlara rağmen kariyeri boyunca hiç İngiltere'de oynamamış olmasının en büyük pişmanlığı olduğunu ifade etti.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
gheorghe hagi Galatasaray Newcastle United

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