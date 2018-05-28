Hagi: Sivasspor'la anlaşmadım!

Romanya Ligi'nde Viitorul takımından ayrılacak olan Gheorghe Hagi, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''DAHA KİMSEYLE ANLAŞMADIM'

Sivasspor'un teknik direktörü olacağı iddia edilen Hagi, ''Dedikodular var ama şu ana kadar kesinleşen bir şey yok. Kimseyle konuşmadım ve anlaşmadım. İyi bir proje ve teklif geldiğinde takımdan ayrılacağım. Eğer gelmezse takımda kalırım. 4-5 gün tatile gidip kafa dinleyeceğim. Ardından neler olacağına bakacağız'' diye konuştu.

Romanyalı teknik direktör ile Sivasspor ve Legia Varşova'nın ilgilendiği iddia ediliyor.

(Sporx)

