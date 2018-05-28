SPOR

Hagi: Sivasspor'la anlaşmadım!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

Romanya Ligi ekibi Viitorul'dan ayrılmaya hazırlanan Gheorghe Hagi, Türkiye'ye döneceği iddiaları hakkında konuştu. Hagi, Sivasspor'la adının anılmasıyla ilgili olarak 'Kimseyle konuşmadım ve anlaşmadım' ifadelerini kullandı.

Hagi: Sivasspor'la anlaşmadım!

Romanya Ligi'nde Viitorul takımından ayrılacak olan Gheorghe Hagi, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

''DAHA KİMSEYLE ANLAŞMADIM'

Sivasspor'un teknik direktörü olacağı iddia edilen Hagi, ''Dedikodular var ama şu ana kadar kesinleşen bir şey yok. Kimseyle konuşmadım ve anlaşmadım. İyi bir proje ve teklif geldiğinde takımdan ayrılacağım. Eğer gelmezse takımda kalırım. 4-5 gün tatile gidip kafa dinleyeceğim. Ardından neler olacağına bakacağız'' diye konuştu.

Romanyalı teknik direktör ile Sivasspor ve Legia Varşova'nın ilgilendiği iddia ediliyor.

(Sporx)

PARTNERBıyıksız hali şaşkına çevirdiBıyıksız hali şaşkına çevirdi
Xavi El Sadd ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattıXavi El Sadd ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı
Sırbistan'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandıSırbistan'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gheorghe hagi Demir Grup Sivasspor

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Herkes Stoch'u konuşuyor! (Şimdi neredeler?)

Herkes Stoch'u konuşuyor! (Şimdi neredeler?)

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler

Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler

Fenerbahçe'de Deniz Türüç operasyonu

Fenerbahçe'de Deniz Türüç operasyonu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hagi: Sivasspor'la anlaşmadım!

Hagi: Sivasspor'la anlaşmadım!

Xavi El Sadd ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Xavi El Sadd ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Sırbistan'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Sırbistan'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Dünya Kupası'nda görev yapacak hakem ülkesinde çöpçülük yapıyor!

Dünya Kupası'nda görev yapacak hakem ülkesinde çöpçülük yapıyor!

Aykut Kocaman, Dirk Kuyt'ın jübilesinde görev almayacak

Aykut Kocaman, Dirk Kuyt'ın jübilesinde görev almayacak

2018 Dünya Kupası'nda yer almayan yıldızlar

2018 Dünya Kupası'nda yer almayan yıldızlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.