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HAK-İŞ, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

29.08.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAK-İŞ, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, konfederasyonun, vatan toprağının düşman işgalinden kurtuluşunun ve ulusun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutladığı belirtildi.

30 Ağustos'un Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun, milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembol günlerinden olduğu hatırlatılan açıklamada, bu günün toplumsal birlik ve dayanışmanın da önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Bu kutlu günün, istiklal mücadelesinin zaferle taçlandığı, Cumhuriyet'in temellerinin inşa edildiği, tarihten silinmek istenen bir milletin direniş ve dirilişinin yükseldiği gün olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'nde kazanılan başarı neticesinde istiklal mücadelemizde zafere ulaşılmıştır. Kazanılan bu önemli zaferle birlikte topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmış, milletimiz tekrar bağımsızlığına kavuşmuştur. Milletimiz tarih boyunca milli ve manevi değerlerini korumak için her türlü mücadeleyi göze almış, vatanına ve bayrağına göz dikenlere hiçbir zaman fırsat vermemiştir.

Tarihi destanlarla ve zaferlerle dolu Türk milleti, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi canı pahasına büyük bedeller ödemiş ve bu uğurda yeni bir destan yazmıştır. Milletimiz 15 Temmuz gecesi hainlerin alçakça doğrulttuğu namluların karşısında göğsünü korkusuzca siper etmiştir. Tek derdi vatan olan aziz milletimiz, bağımsızlığını korumak ve zalimlere dur demek için milli bir davada hainlere karşı tek yürek, tek bilek olmuş, vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Şanlı tarihi destanlarla dolu olan milletimiz, ülkemizde bölgemizde ve tüm dünyada, barış, özgürlük ve istikrarın güvencesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

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Anahtar Kelimeler:
HAK-İŞ Konfederasyonu zafer bayramı

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