YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu iş sözleşmelerinin daha iyi noktaya getirileceğini söyledi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu iş sözleşmelerinin daha iyi noktaya getirileceğini söyledi

20.01.2021 16:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, toplu iş sözleşmelerinin daha iyi noktaya getirileceğini söyledi

BALIKESİR (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, geleceğe ait umutları olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde toplu iş sözleşmelerimizi inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz." dedi.

Konfederasyona bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Özgüven-Sen ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALSU AŞ, Karesi Belediyesi Personel AŞ ve Altıeylül Belediyesi Personel AŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Arslan, belediye binasındaki törende yaptığı konuşmada, ülkenin ve şehrin geleceğini düşünen, şehirde barışın ve uzlaşmanın olduğunu gösteren bir sözleşmeyi imzaladıklarını söyledi.

Bu sözleşmenin, taşerondan kadroya geçen işçileri kapsadığını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Taşeron sisteminin kamuda kaldırılması için Hak-İş olarak uzun süre çalıştık. Belediyelerde ve kamu kurumlarında taşeron şirketlerde çalışan arkadaşlarımız kamunun işçisi oldular. 1 milyona yakın işçi kardeşimizin kamuda istihdam edilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen tarihi bir başarıdır. Toplu iş sözleşmeleri imzalanırken bizim üç kriterimiz var. Birincisi, imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin eksiksiz ve zamanında alınması, ikincisi toplu iş sözleşmesinin barışı getirmesi, üçüncüsü ise iş güvencesinin sağlanmasıdır. Bu üç kriter olmazsa ne kadar zam alırsanız alın hiçbir anlam ifade etmez. Bu sebeple iyi bir sözleşmenin temel kriterleri bunlardır. Bu toplu iş sözleşmemiz serbest toplu pazarlık hakkını serbestçe kullandığımız ilk sözleşmedir."

Arslan, işçi-işveren ilişkilerini kavga değil barış üzerine inşa etmeye çalışan bir anlayışı benimsediklerini vurguladı.

Herkesin kazanmasını istediklerini anlatan Arslan, "Geleceğe ait umutlarımız var. Önümüzdeki dönemde toplu iş sözleşmelerimizi inşallah daha iyi bir noktaya getireceğiz. Uzlaşarak sözleşme yapmış olmak, şehrimizin barışı ve arkadaşlarımızın motivasyonu açısından çok önemlidir. Rabb'im elde ettiğimiz ücretlerimizi, kazançlarımızı hayırlı ve mübarek etsin." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da belediyelerde çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getirerek, "Çünkü bizim yaptığımız işleri özel sektörde yapan birimler yok. Halka hizmet ediyoruz. Ben süreci baştan itibaren yürüten Mahmut Arslan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalanan sözleşme kapsamında 1 Temmuz 2020'den geçerli olmak üzere ilk 6 ay için seyyanen 400 lira fark ödenecek. 2021 yılı itibarıyla 107 lira olan yevmiye ise 120 liraya çıkarıldı. Sözleşmeyle, en düşük maaş 3 bin 200 liraya yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:24
İkindi
15:58
Akşam
18:21
Yatsı
19:43

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Deniz Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Duygu Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Yeşil alan sulamalarında yüzde 50 tasarruf

Yeşil alan sulamalarında yüzde 50 tasarruf

Bandırma’da eskrim kursları başlayacak

Bandırma’da eskrim kursları başlayacak

Kar yağışı ekili tarım arazilerini olumlu etkiledi

Kar yağışı ekili tarım arazilerini olumlu etkiledi

Gönen’in yeni Emniyet Müdürü Kartal

Gönen’in yeni Emniyet Müdürü Kartal

Balıkesir’de polis uyuşturucu 13 şüphelisini yakaladı

Balıkesir’de polis uyuşturucu 13 şüphelisini yakaladı

Balıkesir Valiliğinin logosu yenilendi

Balıkesir Valiliğinin logosu yenilendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.