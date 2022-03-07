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  4. Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda konuştu:

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Uluslararası Kadın Emeği Buluşması'nda konuştu:

07.03.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2009'da yüzde 2 olan Hak-İş'e bağlı sendikalara üye kadın sayımız, bugün yüzde 26'lara yükselmiş durumda. Bu konuda, hala aşmamız gereken engeller var, hala daha çok kadını sendikalı yapmak ve bu kadınları sendikal harekete dahil etmek konusunda yapacağımız işler var"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2009'da yüzde 2 olan Hak-İş'e bağlı sendikalara üye kadın sayısının bugün yüzde 26'lara yükseldiğini belirterek, "Bu konuda, hala aşmamız gereken engeller var, hala daha çok kadını sendikalı yapmak ve bu kadınları sendikal harekete dahil etmek konusunda yapacağımız işler var." dedi.

Hak-İş tarafından, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen "11. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Hak-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları ve sendikalara üye kadınlar katıldı.

Programda konuşan Genel Başkan Arslan, 4 milyon 600 bin sigortalı kadın çalışandan 446 bininin, yani emekçi kadınların sadece yüzde 10'unun sendika üyesi olduğunu belirtti.

Bu kadınların 200 bininin Hak-İş'e bağlı sendikalara üye olduklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Görüldüğü gibi ülkemizdeki sendikalı kadınların çoğunluğu Hak-İş çatısı altında. Başta tekstil olmak üzere gıda, sağlık, büro ve bankacılık sektörlerindeki kadın çalışan oranının yüksekliğinden dolayı kadın üye sayısında diğer konfederasyonların önündeyiz. İşte bu 200 bin kadının çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukları, yaşadıkları mağduriyetleri ve ortaya çıkan sorunları çözmek için yola çıktığımızda bugünleri hayal bile etmiyorduk. 2009'da yüzde 2 olan Hak-İş'e bağlı sendikalara üye kadın sayımız, bugün yüzde 26'lara yükselmiş durumda. Bu konuda, hala aşmamız gereken engeller var, hala daha çok kadını sendikalı yapmak ve bu kadınları sendikal harekete dahil etmek konusunda yapacağımız işler var."

- "Kadınların sorunları daha fazla olabilir ama bu sorunların çözümü biz erkeklere düşer"

Sendikalarda erkek ve kadın emekçilerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini dile getiren Arslan, özellikle kadınlarla ilgili sorunların çözümünde erkeklerin kadınlara destek olmasını istedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadınların çalışma hayatındaki sorunlarının çözümünde erkeklerin yaklaşımının belirleyici olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"(Sorun kadın sorunu ve bunu kadınlarımız çözsün) anlayışı bizim asla kabul etmeyeceğimiz bir yaklaşım. Kadınların sorunları daha fazla olabilir ama bu sorunların çözümü biz erkeklere düşer. Bütün sorunları birlikte mücadele ederek çözmek, Hak-İş'in temel görevlerinden birisidir. Yaşadığı coğrafya, dili, inançları ve derisinin rengi ne olursa olsun, bölgemizin, ülkemizin bütün mazlum ve mağdurlarına yardım etmeliyiz, kadınlar için de nerede olursa olsun onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ve bunu her seferinde dile getirdiğimizi bilmenizi istiyorum."

- "Yarım çalışma süreleri her çocuk için 6 aya çıkarılmalı"

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de kadın çalışanların sendikal örgütlenmesini artırmak ve sendikalı kadınların kadın liderlere dönüşmesini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Hak-İş olarak 4 bine yakın lider kadını sendikal harekete kazandırdıklarını ifade eden Zengin, daha fazla kadını sendikal güvence altına almak için sendikacı kadınlar olarak örgütlenmeye ağırlık vermeleri gerektiğini vurguladı. Fatma Zengin, şöyle konuştu:

"Kadın çalışanların sorunları hepimizin malumu. Bu sorunlara çözüm bekliyoruz. Yarım çalışma sürelerinin her çocuk için 6 aya çıkarılmasını, yarım çalışmaya bağlı ücret ve prim kaybının devlet tarafından karşılanmasını, iş, aile ve sosyal yaşam uyumu çalışmalarında sadece kadınların değil, aileyi oluşturan bütün fertlerin ele alınmasını istiyoruz. Ebeveyn izinlerinin kapsamının genişletilerek hem anne hem de babaya ayrı ayrı tahsis edilmesini, bakım hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesini, ulaşılabilir olmasını, uygun fiyata ve 24 saat usulü hizmet vermesini talep ediyoruz."

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