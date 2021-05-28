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  4. Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü mesajı:

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü mesajı:

28.05.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Fethedildiği tarihten bu yana çok sayıda kültüre ev sahipliği yapan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörüsü ve adalet anlayışıyla farklı inanç ve kültürlerin bir arada barış ve mutluluk içerisinde yaşadığı bir medeniyet merkezi, örnek bir şehir haline gelmiştir" - "Fatih Sultan Mehmet'in asıl olanın şehirleri değil gönülleri fethetmek anlayışı, İstanbul şehrinin ruhuna en güzel şekilde yansımıştır"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Fethedildiği tarihten bu yana çok sayıda kültüre ev sahipliği yapan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörüsü ve adalet anlayışıyla farklı inanç ve kültürlerin bir arada barış ve mutluluk içerisinde yaşadığı bir medeniyet merkezi, örnek bir şehir haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Arslan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u 29 Mayıs 1453'te fethettiğini anımsatan Arslan, "29 Mayıs 1453'te, Peygamber Efendimizin (SAV) övgüsünü kazanan Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordumuzun mücadelesi sonucunda fethedilmiştir. İstanbul'un fethi hem ülkemiz açısından hem de dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. " değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un fethedilmesiyle Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya yayılan büyük bir imparatorluk haline geldiğini belirten Arslan, Fatih Sultan Mehmet'in önderliğindeki kahraman ordunun "yıkılmaz" denilen surları yıkmasıyla "Osmanlı Devleti"nin "Bizans surlarını yıkan ilk devlet" olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Arslan, İstanbul'un fethiyle dünya tarihinin akışının değiştirildiğini, Orta Çağın kapanıp Yeni Çağın açıldığını vurguladı.

Fetihle sadece bir şehrin yönetiminin ele geçirilmediğini aynı zamanda birçok kültürün barış ve kardeşlik içerisinde huzurla bir arada yaşayabileceğinin de tüm dünyaya bir kez daha ilan edildiğini belirten Arslan, şu açıklamalarda bulundu:

"Fethedildiği tarihten bu yana çok sayıda kültüre ev sahipliği yapan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörüsü ve adalet anlayışıyla farklı inanç ve kültürlerin bir arada barış ve mutluluk içerisinde yaşadığı bir medeniyet merkezi, örnek bir şehir haline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in asıl olanın şehirleri değil gönülleri fethetmek anlayışı İstanbul şehrinin ruhuna en güzel şekilde yansımıştır. Bugün de kaosların ve huzursuzlukların arttığı bir dünyada, 1453'te Fatih tarafından gerçekleştirilen, temelinde barış ve kardeşlik yer alan 'fetih' ruhunun, bireyi, kardeşliği, kucaklaşmayı ve barışı esas alan
yönetim ve yönetişim anlayışının yaygınlaşarak devam etmesine ihtiyaç bulunmaktadır."

Türkiye'nin, "fetih ruhunu" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" anlayışıyla sürdürdüğünü vurgulayan Arslan, "İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü vesilesiyle, dünya şehri İstanbul'u bizlere miras olarak bırakan Fatih Sultan Mehmet'i ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

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