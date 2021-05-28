Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü mesajı:

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Fethedildiği tarihten bu yana çok sayıda kültüre ev sahipliği yapan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörüsü ve adalet anlayışıyla farklı inanç ve kültürlerin bir arada barış ve mutluluk içerisinde yaşadığı bir medeniyet merkezi, örnek bir şehir haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Arslan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u 29 Mayıs 1453'te fethettiğini anımsatan Arslan, "29 Mayıs 1453'te, Peygamber Efendimizin (SAV) övgüsünü kazanan Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordumuzun mücadelesi sonucunda fethedilmiştir. İstanbul'un fethi hem ülkemiz açısından hem de dünya tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. " değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un fethedilmesiyle Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya yayılan büyük bir imparatorluk haline geldiğini belirten Arslan, Fatih Sultan Mehmet'in önderliğindeki kahraman ordunun "yıkılmaz" denilen surları yıkmasıyla "Osmanlı Devleti"nin "Bizans surlarını yıkan ilk devlet" olarak tarihe geçtiğini kaydetti.