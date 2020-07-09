Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama:

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Sakarya'daki patlamaya ilişkin, "Havai fişek fabrikasında gerçekleşen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından, yaşanan acı olay, bir kazadan çok daha fazlasını ifade etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, patlamada ağır yaralanan kamyon şoförü Fatih Üretmen'in kendilerine bağlı Hizmet-İş Sendikası üyesi olduğunu belirtti.

Patlamanın bütün yönleri ile araştırılması ve soruşturma sonucuna göre ihmali olan ve kusurlu bulunanların cezalandırılması yönünde beklentilerinin olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz hafta patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların, kontrollü şekilde imha edilmesi amacıyla araçtan indirildiği esnada meydana gelen patlamada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Havai fişek fabrikasında gerçekleşen ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından yaşanan acı olay, bir kazadan çok daha fazlasını ifade etmektedir."