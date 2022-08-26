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HAK-İŞ Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü kutladı

26.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HAK-İŞ Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü kutladı

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünü kutladı.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünün gururla kutlandığı belirtilerek, Sultan Alparslan başta olmak üzere aziz şehitler rahmetle, minnet ve saygıyla anıldı.

Malazgirt Muharebesi'nin, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, 26 Ağustos 1071'de Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen'i yenen Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alparslan'ın, bu zaferiyle Türklere Anadolu'nun kapılarını ebediyen açtığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"951 yıl önce Sultan Alparslan'ın başlattığı o eşsiz kahramanlık mücadelesi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir çağ açıp bir çağ kapatan fethiyle, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı alarak İslam halifeliğini getiren vizyon ve cesaretiyle, Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'de Büyük Taarruz Zaferi ile devam etmiştir. Asırlardan beri süregelen bu medeniyet tasavvuru için vatanı, bayrağı, inancı, bağımsızlık ve özgürlüğü için 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.' sözüne matuf nesiller yetiştirmenin gayreti içerisinde olmak zorundayız."

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Anahtar Kelimeler:
HAK-İŞ Konfederasyonu

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