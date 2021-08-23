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Hak-İş selzedeler için Türk Kızılaya bağışta bulundu

23.08.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hak-İş selzedeler için Türk Kızılaya bağışta bulundu

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinden zarar gören vatandaşlar için Türk Kızılaya 200 bin liralık bağış yaptı.

Türk Kızılay Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Elialtı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert hazır bulundu.

Elialtı, konuşmasında, çok anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini, Hak-İş bünyesindeki Öz Sağlık-İş Sendikası tarafından yaşanan felaketlerden etkilenen vatandaşlar için kullanılmak üzere Türk Kızılaya yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Son zamanlarda Türkiye'nin çeşitli afetlerle karşı karşıya kaldığını, afetlerin de toplum temelli yönetilmesinin önemli olduğunu belirten Elialtı, "Bu anlamlı desteklerini, katkılarını emanet olarak kabul edip ilgili yerlere ulaştırmak üzere gayret içerisinde olacağız." dedi.

Osman Yıldız ise Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan liderliğinde Türkiye'de ve dünyadaki mazlumlara destek olma hedefleri olduğunu söyledi. Bu kapsamda da Öz Sağlık-İş Sendikası'nın selden etkilenen vatandaşlar için bağışta bulunduğunu bildiren Yıldız, bağışın bütün topluma örnek olmasını beklediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yardım konusunda Türkiye'nin, dünyanın yüz akı haline geldiğini aktaran Yıldız, bu yardımlarda başı çeken kurumların da Türk Kızılay ve AFAD olduğunu belirtti.

Hak-İş'in kendi bünyesinde Afet İşleri Komitesi kurduğunu anımsatan Yıldız, bununla felaket bölgelerindeki vatandaşlara yardım götürdüklerini ifade etti.

Devlet Sert ise son dönemlerde yaşanan afetler sonrası sendika üyelerinden gelen talep doğrultusunda, 200 bine yaklaşan üye sayısını göz önünde bulundurarak, Türk Kızılaya 200 bin lira yardımda bulunduklarını belirtti.

Türk Kızılayın gönüllü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Sert, vatandaşların duyarlılığını arttırma adına bağış törenini düzenlemekten memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından temsili bağış çeki Türk Kızılay yetkililerine teslim edildi.

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