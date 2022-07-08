HAK-İŞ'ten Kurban Bayramı mesajı:

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetimi Kurulu, özel sektörde örgütlü iş yerlerinde çalışan işçiler ile üniversiteler ve belediyelerde çalışan kamu işçilerinin ücretlerinde aynı oranda iyileştirme yapılması talebinde bulundu.

HAK-İŞ Yönetim Kurulu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, bayramların bireysel ve toplumsal olarak, moral değerlerin çok yoğun yaşandığı, hakça paylaşmayı, kardeşçe yaşamayı, büyükleri hatırlamayı, küçükleri sevmeyi, birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmeyi, hoşgörü ve anlayışı yükseltmeyi en güzel anlatan özel günler olduğu belirtildi.

Toplumsal dayanışma, kardeşlik ve paylaşmanın hatırlanması ve güçlendirilmesi, muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlılar ile gaziler ve şehit aileleri başta olmak üzere bayramı buruk geçirenlerin unutulmaması dileğinde bulunuldu.

Son günlerde alınan bütün önlemlere karşı ekonomide herkesi etkileyen bir süreç yaşandığına işaret edilen mesajda, ekonomik sorunlarla mücadele edilirken emekçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için atılan adımların, bir süre sonra yüksek enflasyon karşısında anlamsız kaldığı ifade edildi.

- Bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz"

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"HAK-İŞ olarak tüm çalışanların ücretlerinde artış yapılmasına yönelik bir düzenlemenin hayata geçirilmesine ilişkin talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Çünkü sadece asgari ücrete ilişkin yapılacak bir düzenleme, toplu sözleşme sistemimizi zedeleyeceği gibi bütün çalışanların asgari ücretli olduğu bir ülke haline gelme endişesi taşıyoruz. HAK-İŞ olarak, özel sektörde örgütlü iş yerlerinde çalışan işçiler ile üniversiteler ve belediyelerde çalışan kamu işçilerinin ücretlerinde de aynı oranda iyileştirmeler yapılmasına ilişkin talebimizi, Kurban Bayramı vesilesiyle bir kez daha dile getiriyoruz.

Bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleri ile beraber insanca yaşayabilmesine imkan tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz. Bunun için de ülkemizin ekonomik süreçleri göz önüne alındığında bütün ücret geliri elde edenler için bir yıl boyunca Gelir Vergisi oranının yüzde 10 oranı ile sabitlenmesi talebimizi bir kez daha yineliyoruz."

HAK-İŞ olarak Türkiye'nin imkan, kaynak, potansiyel ve gücüne duyulan güvenin ifade edildiği mesajda, bugüne kadar aşılan her türlü zorluk gibi bundan sonra da içinde bulunulan zorlukların birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşılacağına inanıldığı kaydedildi.

Mesajda, tüm HAK-İŞ üyelerinin, çalışanların, emek hareketinin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı kutlandı.

