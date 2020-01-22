Hakan Aksoy'dan Abdullah Avcı'ya şok sözler: Onurlu ol ve istifa et

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Hakan Aksoy, teknik direktör Abdullah Avcı için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ONURLU DAVRANIŞ GÖSTERİP İSTİFA ETMELİ"

Radyospor'a konuşan Hakan Aksoy'un açıklamaları şöyle:

"Sivasspor’u tebrik etmek gerek. Bu yenilginin altında neler var? Onu da konuşmak gerek. Sezon başından beri söylüyoruz. Üst üste galibiyetler almamıza rağmen Abdullah Avcı ile elektrik tutmadı. Sürekli kayıplar, yanlış konuşmalar yapılıyor. Abdullah Avcı'dan onurlu bir davranış göstermesini ve istifa etmesini bekliyorum. Takım maça çok iyi başlıyor. İlk dakikalarda kalecinin hatasıyla gol oluyor. Böyle bir maçta iyi başlamış bir takımda, ilk gol yendiğinde hoca hep mi kulübede oturur? Hoca bir heyecan duymuyorsa takım nasıl heyecan duyacak?

"YÖNETİM ORTAYA BİR HEDEF KOYMALI"

Beşiktaş’ın var olduğu bir durum var. Artık kötüleri duymaktan yorulduk. Beşiktaş yönetimi tarihi bir rekorla göreve geldi. Beşiktaş’ın kötü durumda olduğunu herkes biliyor. Ne yapacağız? Bu hedefler anlatılmalı. Bir hedef ortaya koyulsun, camia da ona göre hareket etsin. Beşiktaş bir boşlukta gidiyor. Kötüyüz, tamam. Ama ne yapacağız? Bunun kararının verilmesi lazım acil bir şekilde. Yönetime öneriler, fikirler sunuyoruz. Tüzük değişikliği yapılması gerekiyor deniliyor. Yapılsın. Ne gerekiyorsa yapılsın. Adres değişikliği için bile önceki yönetimler olağanüstü toplantı yaptı. Yönetimden de bunu bekliyoruz. Dönüyoruz taraftara… Takıma sahip çıkmalı. Beşiktaş taraftarıyla büyüktür. Kötü de olsa takıma sahip çıkmalı. Beşiktaş’ın yeni yönetimi tribünleri kazanmalı. Ajitasyon yapmıyorum.