Hakan Balta'nın eşi Derya Balta "Yeşilköy haritadan silinecek" yorumları sonrası harekete geçti! Ev bakarken şoke oldu

Hakan Balta ile eşi Derya Balta büyük yıkımın ardından ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Ünlü çift, enkazdan 90 saat sonra sağ kolu ampute edilerek kurtulan Hilal’e maddi ve manevi destek olacaklarını açıklamıştı.

Derya Balta son günlerde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Prof. Dr. Celal Şengör'ün olası İstanbul depremi hakkında "Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak. Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Depremin büyüklüğü için en az 7.0 şiddetini öngörüyoruz" sözleri sonrası tedirgin oldu.

Balta'ya takipçilerinden Yeşilköy haritadan silinecek" yorumları yağınca ünlü isim taşınmaya karar verdi.

Balta ev bakmaya giderken "Fiyatları söylemek dahi istemiyorum müstakil evler 20 yıllık" dedi.

Derya Balta duygularını da paylaşarak "Psikolojim inanın çok kötü" dedi.





