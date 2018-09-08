Hakan Bilal Kutlualp taraftara gelin arabası yapması için aracını ödünç verdi!

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe taraftarı olduğu anlaşılan damat adayının ricasını kırmadı.
Bornova’da Hakan Bilal Kutlualp’in arabasını gören taraftar, Fenerbahçe’nin eski yöneticisini sosyal medyadan buldu. Hakan Bilal Kutlualp’ten aracını gelin arabası olarak kullanmak için izin isteyen taraftar, amacına ulaştı.
Hakan Bilal Kutlualp, aracını taraftara verirken, daha sonra Twitter hesabından gelin ve damada mutluluklar diledi.
İşte Hakan Bilal Kutlualp’in aracının gelin arabası olarak kullanılmasını sağlayan o diyalog:
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