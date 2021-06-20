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Hakan Çalhanoğlu: "Boynumuzu eğmeyeceğiz!"

20.06.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın EURO 2020'yi puansız kapatmasının ardından Hakan Çalhanoğlu konuştu. Hakan Çalhanoğlu: 'Boynumuzu eğmeyeceğiz!'

Hakan Çalhanoğlu: "Boynumuzu eğmeyeceğiz!"

A Milli Takım'ın İsviçre'ye 3-1 yenilerek EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendire Hakan Çalhanoğlu "Bu turnuvaya büyük hedeflerle geldik, rüyalar kurduk. İstediğimiz gibi olmadı. Çok üzgünüz. Bizim de kendi ailemiz var. Bütün sorumluluğu ben, Burak Ağabey, Ozan alıyoruz. Bütün oyuncular alıyor. En genç takım bizdik. Tecrübe kazandık diyelim. İstediğimiz gibi olmadı. Önümüzde Dünya Kupası var. Tüm seyircilerimiz adına buraya gelen... Onları üzdük. Biz de üzüldük. Özür dileriz. Yola devam etmek lazım. Hatalardan ders çıkarmalıyız." dedi.

Açıklamalarına devam eden Hakan Çalhanoğlu "Bütün ülkelere bakınca en genç biziz. 2016'dan sadece ben, Ozan ve Burak Ağabey vardı. Tecrübemiz eksikti. Çok genciz. İlk defa bu sahnede olan oyuncular var. Tecrübe eksikti. Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik. Önümüzdeki turnuva çok önemli. Başımızı dik tutmalıyız. Boynumuzu eğmeyeceğiz. Biz Türkiye'yiz! Halkımızdan özür dileriz. Yola devam edeceğiz. Daha önümüzde çok turnuva var." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Çalhanoğlu Türkiye Milli Futbol Takımı
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