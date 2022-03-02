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Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor! 20 milyon euro...

02.03.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübe göz kırpan Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin en yüksek transferini yapmak üzere... Milli futbolcuya dünya devi Manchester United talip oldu. 28 yaşındaki Hakan için 20 milyon euro gibi bir bedel ödemeye hazır olan İngiliz kulübü, önümüzdeki günlerde Inter'in kapısını çalacak. Hakan'ın Manchester United'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor! 20 milyon euro...
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Hakan Çalhanoğlu devlerin radarından ayrılmıyor... Yıldız oyuncuya bu sefer de Manchester United talip oldu. Dünya devinin Hakan için 20 milyon euro gibi bir bedel ödemeye hazır olduğu öğrenilirken Hakan'ın da bu transfere yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında...

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Manchester United'ın yeni hocası Ralf Rangnick'in Hakan Çalhanoğlu'nu yakından izlediği ve bu transferi sezon sonu bitirmek istediği öğrenildi. Inter'in birçok maçını izlediği ve sonucunda Hakan'ı kadrosuna katmaya karar verdiği öğrenilen Rangnick'in Hakan'a da menajerler yoluyla haber yolladığı aktarıldı.

20 MİLYON EURO HAZIR

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İngiliz devinin Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon euro gibi bir bedel ödemeye hazır olduğu belirtildi. İtalyan devinin bu teklife nasıl cevap vereceği henüz bilinmezken, Hakan Çalhanoğlu Manchester United'a transfer olmayı çok istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United Hakan Çalhanoğlu
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