Hakan Çalhanoğlu dünya devine gidiyor! 20 milyon euro...

Hakan Çalhanoğlu devlerin radarından ayrılmıyor... Yıldız oyuncuya bu sefer de Manchester United talip oldu. Dünya devinin Hakan için 20 milyon euro gibi bir bedel ödemeye hazır olduğu öğrenilirken Hakan'ın da bu transfere yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında...

YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Manchester United'ın yeni hocası Ralf Rangnick'in Hakan Çalhanoğlu'nu yakından izlediği ve bu transferi sezon sonu bitirmek istediği öğrenildi. Inter'in birçok maçını izlediği ve sonucunda Hakan'ı kadrosuna katmaya karar verdiği öğrenilen Rangnick'in Hakan'a da menajerler yoluyla haber yolladığı aktarıldı.

20 MİLYON EURO HAZIR

İngiliz devinin Hakan Çalhanoğlu için 20 milyon euro gibi bir bedel ödemeye hazır olduğu belirtildi. İtalyan devinin bu teklife nasıl cevap vereceği henüz bilinmezken, Hakan Çalhanoğlu Manchester United'a transfer olmayı çok istiyor.

